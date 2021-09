Governo britânico diz Não ao certificado de vacinação (em locais muito frequentados)

É o fim do certificado digital de vacinação no Reino Unido (mas calma)! Apesar de continuarmos em estado de pandemia e de todas as medidas que têm vindo a ser adotadas, alguns países têm seguido outros caminhos. De acordo com informações recentes, a máscara pode voltar a ser obrigatória no Reino Unido.

O Governo britânico anunciou este domingo que vai renunciar ao certificado de vacinação para aceder que se possa aceder a locais muito frequentados.

Certificado digital de vacinação não é necessário em locais muito frequentados...

Foi este domingo que o Governo do Reino Unido anunciou, ter renunciado ao projeto que previa a introdução do certificado de vacinação para aceder a locais muito frequentados em Inglaterra. O Governo considera tal cenário "supérfluo" devido ao sucesso da campanha de vacinação contra a COVID-19.

De acordo com o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, em declarações à BBC...

Nunca gostei da ideia de dizer às pessoas para mostrarem papéis (...) para fazerem o que é apenas uma atividade de rotina. Vimos como deveria ser e, embora devamos mantê-lo na reserva como uma opção potencial, estou feliz em dizer que não vamos continuar com esse nosso projeto do certificado de vacinação

De referir que nos últimos dias tem-se registado um elevado número de casos diários de COVID-19, cerca de 40.000, mesmo com alta taxa de vacinação no Reino Unido. Cerca de 81% da população com mais de 16 anos recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus.

De acordo com a imprensa britânica, a vacinação em massa deve continuar. O foco principal continua a ser a administração da vacina a jovens entre os 12 e os 15 anos.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido contabilizou mais de 7,2 milhões de casos de COVID-19, a que estão associadas cerca de 134.000 mortes.

Além da renúncia ao certificado digital de vacinaçãoSajid Javid também anunciou a sua intenção de acabar, "o mais rápido possível", com a obrigação de os viajantes duplamente vacinados de certos países se submeterem a um caro teste de PCR o mais tardar até dois dias após a chegada a Inglaterra.