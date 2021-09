Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Bette Davis Eyes - Kim Carnes

Kim Carnes (Los Angeles, 20 de julho de 1945) é uma cantora e compositora norte-americana de música pop, célebre por seus grandes sucessos "More Love," "Bette Davis Eyes", "I'll Be Here Where the Heart Is", "Make No Mistake (He's Mine)" com Barbra Streisand, e "Crazy in the Night (Barking at Airplanes)".

Em 1984 Kim Carnes participou do dueto com Barbra Streisand na canção Make No Mistake, He's Mine também no mesmo ano Kim Carnes participou com Kenny Rogers e James Ingram na música What About Me.

Em 1985 participou da campanha de Filantropia do sucesso We Are the World promovida por Michael Jackson.

