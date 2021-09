Série Reno6 5G: OPPO quer transformar o vídeo com nova tecnologia de IA

Hoje foi dia de apresentação OPPO com o anúncio de dois novos smartphones, os OPPO Reno6 Pro e o OPPO Reno6 já com suporte para a rede 5G. Estes dois modelos estão posicionados numa gama média/alta e já estão disponíveis em Portugal. O Reno6 5G com um preço a de 529,90 € e o Reno6 Pro 5G por 829,90 €.

De entre as várias especificações, há uma novidade que vamos querer testar e que promete revolucionar o vídeo com pessoas, através da Inteligência Artificial.

O evento de apresentação e as principais novidades

A OPPO apresentou a sua nova série OPPO Reno6 5G num evento na Fundação Luis Vuitton, em Paris. Os produtos da empresa chinesa já são hoje uma escolha de peso para muitos consumidores ocidentais e estes novos smartphones poderão ser mais uma afirmação.

A pensar nos criadores de conteúdo ou em qualquer pessoa que goste de vídeo, os novos smartphones da série Reno6 trazem uma grande novidade ao nível da câmara, com tecnologia de IA direcionada para o vídeo.

Além disso, ambos os smartphones da série são caraterizados pelo acabamento OPPO Glow, inspirado no fenómeno natural da cristalização. O OPPO Reno6 Pro 5G é o mais poderoso da gama, integrando a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 870 5G. O OPPO Reno6 5G contém todas as funcionalidades essenciais modernas num formato mais acessível, incluindo conectividade 5G, vídeo com IA e um grande ecrã AMOLED.

A OPPO anunciou também a sua colaboração com o músico Kelvyn Colt. O último videoclip de Kelyvn foi totalmente filmado no OPPO Reno6 Pro 5G e representa a personificação criativa das emoções das pessoas à medida que restabelecem ligações após a pandemia. O vídeo complementar sobre os bastidores capta o processo criativo de Kelvyn, em colaboração com a OPPO para criar a música inspirada no tema “Todas as emoções, em Retrato” da série OPPO Reno6 5G.

Maggie Xue, Presidente da OPPO Europa Ocidental:

Na OPPO, queremos que os consumidores possam exprimir as suas emoções da forma mais criativa e estamos muito satisfeitos por lançar a série OPPO Reno6 5G, permitindo que os contadores de histórias captem conteúdos incríveis e contem as suas importantes histórias. Com a nova série OPPO Reno6 5G, os criadores de conteúdos podem não somente captar e partilhar cada uma das suas experiências como despertar as atenções da multidão com um dispositivo brilhante graças à tecnologia exclusiva OPPO Glow.

Roberto Di Pietro VP, Business Development, Qualcomm:

A OPPO e a Qualcomm estão empenhadas em oferecer a derradeira experiência de 5G aos seus utilizadores desde 2019. O OPPO Reno6 Pro 5G foi o primeiro dispositivo que a OPPO lançou na Europa equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 870 5G, dotado de uma inteligência superior, um desempenho fantástico e uma experiência de jogo sem paralelo. Estou convencido de que o OPPO Reno6 Pro 5G será um grande sucesso.

Vídeo Retrato - a nova inteligência artificial

A série OPPO Reno6 5G contém um leque deslumbrante de funcionalidades de câmara topo de gama, como os modos de Vídeo Retrato Bokeh com efeito iluminado e Vídeo com Realce IA.

Graças ao Vídeo Retrato Bokeh com efeito iluminado, os utilizadores podem criar cenas com um segundo plano maravilhosamente desfocado para resultados mais cinematográficos, conseguindo assim os retratos mais cobiçados das redes sociais. Esta funcionalidade oferece um processamento de vídeo em tempo real que capta retratos em vídeo com pontos de luz bokeh em segundo plano, ao passo que os alvos do retrato são apresentados com foco e nitidez.

O Vídeo com Realce IA é acionado por um algoritmo, melhorando radicalmente a exposição de imagens em movimento e estáticas, garantindo a nitidez e as cores vivas das gravações. O modo Vídeo Ultra Estável permite que os contadores de histórias estabilizem mesmo os cenários de gravação mais rápidos e tremidos, oferecendo um vídeo de alta qualidade para captar qualquer experiência de vida.

Além disso, o modo Ultra Escuro permite que os utilizadores captem conteúdos luminosos e nítidos, sendo o modo automaticamente ativado quando se gravam momentos noturnos, garantindo que qualquer emoção possa ser expressa em todas as condições de luz.

As câmaras

O OPPO Reno6 Pro 5G contém uma avançada matriz de Câmara Quádrupla IA de 50 MP na parte traseira do dispositivo e uma Câmara de Frontal de 32 MP, sendo a câmara principal reforçada pelo sensor Sony IMX766 para garantir que os utilizadores possam captar vídeo e fotografia de alta qualidade em qualquer cenário.

Graças à tecnologia avançada, a câmara principal de 50 MP também utiliza um algoritmo de agregação de píxeis para produzir fotografias de alta definição de 108 MP. O dispositivo analisa as informações de subpíxeis para transformar conteúdos em grandes imagens de alta qualidade que podem ser utilizadas para qualquer finalidade de narração de histórias.

Com uma configuração de câmara traseira tripla de 64 MP que utiliza o mesmo algoritmo de agregação de píxeis do seu irmão mais velho, o OPPO Reno6 5G é versátil e capaz de captar cenas de vídeo complexas ou fotografias estáticas incríveis, produzindo resultados deslumbrantes em qualquer condição de luz.

Outras especificações

O OPPO Reno6 tem um ecrã de 6,4" com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 90Hz. Apresenta-se com um processador MediaTek Dimensity 900, 8 GB RAM e 128 GB de armazenamento interno.

A bateria é de 4300 mAh com tecnologia de carregamento SuperVOOC 2.0 que garante uma potência máxima de carregamento de 65W.

O modelo base tem ainda sensor de impressões digitais e suporta desbloqueio facial, é dual-SIM 5G, tem Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.2, NFC, USB Tipo-C e vem com Android integrado na versão 11, alterado pela Color OS 11.3.

Já o OPPO Reno6 Pro com Snapdragon 870 tem 12 GB RAM e 256 GB de armazenamento interno. O ecrã AMOLED tem uma dimensão de 6.5" e uma resolução FullHD+ e uma taxa de atualização máxima de 90Hz.

A bateria é composta por duas células tendo no total o equivalente a 4500 mah e também carrega a 65W (SuperVOOC 2.0) no máximo. As restantes especificações são partilhadas com o modelo base.

Os dois smartphones já estão disponíveis em Portugal por 529,90 € e 829,90 €, para a versão base e Pro, respetivamente.