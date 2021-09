Huawei vai bater a Microsoft e terá suporte para apps Android antes do Windows 11

A Microsoft tem procurado integrar apps de outros sistemas no Windows, mas nem sempre com o sucesso esperado. A mais recente aproximação vem com o Windows 11, onde quer ter as apps Android a correr de forma nativa e sem dependências.

Esperava-se para breve esta integração, mas afinal poderá ser batida pela Huawei. A gigante chinesa deverá apresentar dentro de dias o suporte nativo de apps Android no Windows, abrindo assim o caminho que todos esperavam.

Desde que abordou o mercado dos portáteis que a Huawei tem uma postura de integração de todo o seu ecossistema. Quer unir todos os seus dispositivos e garantir que estes funcionam de forma integrada e transversal, sempre de forma simples e intuitiva.

Ao mesmo tempo que o faz, tem conseguido evoluir e trazer novas funcionalidades, para melhorar esta utilização transversal. Assim, é lógico que possamos usar o smartphone dentro do Windows, como um espelho, mas também com as apps, ainda que de forma indireta.

A marca parece agora disposta a levar ainda mais longe o seu conceito e irá trazer algo que todos procuram para o Windows. Deverá conseguir ter as apps Android a correr diretamente nos seus portáteis, sem qualquer dependência dos seus smartphones.

Espera-se que esta novidade seja revelada num evento que tem preparado para dia 13 de setembro. Nesse mesmo evento espera-se que a marca revele mais algumas novidades, nomeadamente 2 portáteis , os MateBook 13S e 14S, com 13 e 14 polegadas. A capacidade de correr apps Android deverá estar no modelo de 14 polegadas.

Para o conseguir, a Huawei irá usar um mecanismo que a própria marca terá criado, como tem feito em ocasiões anteriores. Passou a depender de si mesmo para criar as alternativas que precisa e procura, algo que tem sido o motor diferenciador da marca.

Caso apresente esta novidade, a Huawei conseguirá bater a Microsoft no seu próprio campo. Há uma vantagem clara para a Huawei, uma vez que tem já a sua loja de apps , não dependendo de terceiros, novamente. A Microsoft parece estar no bom caminho, mas acabou por adiar esta sua novidade prometida.