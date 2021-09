O Spotify dá uma liberdade muito grande aos seus utilizadores. Para além das listas de reprodução que são apresentadas, estes podem criar as suas próprias listas, com as músicas que querem ouvir, organizadas.

Agora, e para melhorar ainda mais estas listas de reprodução, o Spotify tem uma novidade a chegar. Chama-se Enhance e vai dar ao utilizador as músicas que faltavam para as listas serem ainda melhores e mais ricas.

Os algoritmos do Spotify têm um elevado grau de conhecimento dos utilizadores. Quanto mais estes usam o serviço de streaming, mais o Spotify os conhece e sabe o que estes gostam de ouvir, melhorando assim o que é proposto.

Este cenário é usado em várias vertentes do Spotify, com resultados sempre muitos positivos e acertando na maioria das vezes. A prova está nas lista sde reprodução automática que cria e que oferece aos utilizadores como ponto de partida para as suas audições.

Com todo este conhecimento do seu lado, o Spotify resolveu agora criar uma novidade importante para quem usa o serviço. Chama-se Enhance e vai ser muito útil para quem quer tornar as suas listas de reprodução mais ricas e mais completas.

Este novo botão, e o algoritmo associado, vai avaliar as listas de distribuição e propor aos utilizadores novas músicas que ali podem constar. Este não irá remover qualquer entrada, sendo apenas para complementar as já existentes.

Esta será uma funcionalidade que estará apenas disponível para os utilizadores Premium e começará a chegar em breve. Por agora são apenas 10 os países que a vão receber, sendo a boa notícia que Portugal está na lista dos primeiros contemplados.

A promessa do Spotify é que o Enhance chegue nos próximos dias e que fique acessível aos utilizadores Premium. É certamente uma excelente opção para quem quer colocar o algoritmo deste serviço ao seu serviço, para assim criar as melhores listas de reprodução.