Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

The Captain Of Her Heart - Double

Os Double foram uma dupla suíça mais conhecida por seu single de sucesso " The Captain of Her Heart ".

A dupla foi formada em 1983 em Zurique, na Suíça, por Felix Haug (bateria e teclado) e Kurt Maloo (guitarra e voz) do trio Ping Pong do qual Maloo e Haug eram membros. s Ping Pong foram formados em 1981 e tiveram algum sucesso inicial com um single intitulado "Rhythm Walk". Eles também gravaram com Phil Manzanera dos Roxy Music, embora devido a questões legais nenhuma de suas colaborações tenha sido lançada.

Os Ping Pong tiveram algum sucesso com singles e várias apresentações pela Europa em festivais de música.

Antes de lançar seu álbum de estreia, a dupla lançou alguns singles, dos quais "Naningo", "Rangoon Moon" e "Woman of the World" foram os mais populares. A dupla inicialmente gostava de rock experimental com Naningo , a apresentar músicas diferentes das dos seus álbuns posteriores.

O ponto alto da carreira da dupla veio logo após o lançamento do seu primeiro álbum completo, Blue, no final de 1985. O álbum continha dois dos primeiros singles da banda, bem como o grande sucesso internacional, "The Captain of Her Heart"; uma balada melancólica e atmosférica, que foi um sucesso imediato em toda a Europa após o lançamento do single em 1986. Alcançou a 8ª posição no UK Singles Chart, e eventualmente atingiu a Billboard Hot 100 dos EUA no final do ano, subindo para a 16ª posição.

Seu próximo álbum, Dou3le, veio em 1987, mas, apesar de incluir o aclamado single "Devils Ball", não conseguiu igualar o sucesso do seu antecessor. A dupla começou a trabalhar num terceiro álbum, mas separou-se no início de 1989 devido a diferenças musicais, embora continuassem amigos. Haug começou a compor músicas para filmes e publicidade, enquanto Kurt Maloo seguiu uma carreira a solo, ao longo da qual lançou cinco álbuns - Single (1990), Soul and Echo (1995), Loopy Avenue (2006), Summer of Better Times (2009) e What About (2014).

No final dos anos 1990, a dupla reuniu-se no Can Studio em Colónia para gravar nove novas músicas. A dupla ficou feliz com o resultado, mas sentiu que não havia material suficiente para um álbum e o projeto foi adiado. Em 2003, para o 20º aniversário da banda, a dupla tentou concluir o projeto; no entanto, Felix Haug morreu de um ataque cardíaco em 1 de maio de 2004. Maloo pegou os resultados desta sessão e deu as faixas a Pit Baumgartner para serem misturadas. Eles foram incluídos no álbum de Maloo de 2006, Loopy Avenue .

