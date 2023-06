Sabe a razão por detrás do nome Spotify?

É utilizador do Spotify? Seja qual for a resposta, este é um dos serviços de streaming de música mais conhecidos e utilizados e, por isso, deve conhecê-lo. Sabe a razão por detrás do nome? Trazemos-lhe essa curiosidade.

Antes das plataformas de streaming, a forma de aceder a músicas, vídeos e filmes era, consideravelmente, diferente. Em 2006, surge o Spoitfy, pelas mãos de Daniel Ek e Martin Lorentzon, em Estocolmo, Suécia.

A única maneira de resolver o problema era criar um serviço que fosse melhor que a pirataria e ao mesmo tempo compensasse a indústria da música.

Disse Daniel, ao The Telegraph, em 2010, explicando o intuito do Spotify.

Inicialmente, a plataforma de streaming estava apenas disponível para desktop e oferecia um plano gratuito, com publicidade, e um plano pago, sem interrupções. Contudo, chegou também aos telemóveis, em 2009.

Na mesma entrevista ao The Telegraph, Daniel Ek explicou que os dois fundadores “ficaram um pouco envergonhados em admitir” como o nome para a plataforma surgiu. Por isso, inventaram que era uma a junção de “spot” e “identify”.

Contudo, este não terá sido o verdadeiro motivo. Na verdade, Daniel Ek revelou que ele e Martin Lorentzon estavam em processo de brainstorming, quando Martin berrou um nome que Daniel percebeu ser, erradamente, Spotify.

Depois de uma pesquisa no Google, Daniel não encontrou outros resultados para a mesma palavra e, pouco tempo depois, registaram a plataforma de streaming de música como Spotify.