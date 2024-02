Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Take A Picture - Filter

Filter é um grupo americano de rock industrial, formado em 1993 em Cleveland pelo vocalista Richard Patrick e pelo guitarrista Brian Liesegang.

A banda foi formada depois de Patrick querer começar a sua própria banda, após deixar os Nine Inch Nails como guitarrista de turné.

O seu álbum de estreia, Short Bus, foi lançado em 1995, e acabou por conquistar a platina, vendendo mais de um milhão de cópias, em grande parte devido ao sucesso do single da banda "Nice Shot Hey Man".

Depois do álbum, a banda iria passar a primeira de muitas mudanças na formação, deixando Patrick como o único membro consistente em todos os lançamentos musicais.

Depois da partida de Liesegang em 1997, Patrick gravou o álbum seguinte com os membros da banda de suporte à turné Short Bus, que viriam a tornar-se membros permanentes dos Filter.

O resultado, o álbum Title of Record, também atingiu a prémio de platina, graças ao sucesso da canção "Take a Picture", em 1999.

Um terceiro álbum, The Amalgamut, foi lançado em 2002 com os mesmos membros, embora as vendas tenham levado Patrick a uma reabilitação após anos de abuso de álcool e drogas, assim que a turné de suporte ao álbum começou.

A banda interrompeu a carreira enquanto Patrick esteve em reabilitação e, de seguida, formou uma nova banda, Army of Anyone, que lançou um álbum auto-intitulado.

Depois que Army of Anyone entrou numa paragem, Patrick voltou aos Filter, lançando Anthems for the Damned em 2008, The Trouble with Angels em 2010, e The Sun Comes Out Tonight em 2013, com um grupo de vários músicos diferentes. Um sétimo álbum de estúdio, Crazy Eyes, gravado com Patrick e outra formação nova, foi lançado a 8 de abril de 2016.

