Todos apostam no Linux para ser o substituto do Windows 11, por razões bem conhecidas. O Ubuntu é normalmente a escolha, mas isso pode mudar muito em breve. A próxima versão, a 26.04 LTS "Resolute Raccoon", aumentou seus requisitos de hardware. Agora o Ubuntu já requer mais RAM do que o Windows 11.

O Ubuntu agora requer mais RAM

A data de lançamento do Ubuntu 26.04 LTS está a aproximar-se, com o sistema operativo previsto para 23 de Abril, se tudo correr bem. No âmbito da preparação para o lançamento, a Canonical, a empresa desenvolvedora do Ubuntu, atualizou os requisitos de sistema.

As novas especificações do Ubuntu 26.04 LTS são relativamente leves para um sistema operativo moderno. Mas os requisitos de RAM são notavelmente superiores aos recomendados para o Windows 11, um sistema operativo que os utilizadores de Linux costumam chamar de exigente. No entanto, antes de nos questionarmos se o mundo do software livre está a acabar, vale a pena verificar o que a Microsoft considera necessário para correr o Windows 11.

A Canonical divulgou a documentação do Ubuntu 26.04 LTS antes da data de lançamento. O documento detalha algumas estatísticas importantes sobre o que esperar da nova versão. No entanto, a documentação inclui uma nova lista de requisitos de sistema, com um aumento da RAM necessária. "O Ubuntu Desktop 26.04 LTS requer um processador dual-core de 2 GHz ou superior, um mínimo de 6 GB de RAM e 25 GB de espaço livre em disco".

Já exige mais do que o Windows 11

Embora 6 GB de RAM ainda seja uma quantidade relativamente baixa para um sistema operativo, o interessante é que isto representa mais 50% de RAM do que a Microsoft afirma ser necessário para o Windows 11. Além disso, a Microsoft afirma que o Windows 11 funcionará perfeitamente num processador dual-core de 1 GHz. Fica a dúvida se será o fim dos sistemas operativos de código aberto como a opção mais leve e menos pesada em comparação com o Windows

Há quem questione se será que alguns dos princípios fundamentais das distribuições Linux finalmente ruíram, decretando o fim para todos nós. ? Bem, não exatamente. Embora seja verdade que a Canonical listou especificações superiores às do Windows 11, há um problema. Tentar usar o Windows 11 num processador dual-core de 1 GHz e 4 GB de RAM é algo que será quase impossível.

Correr o Windows 11 com 4 GB de RAM é tecnicamente possível, no entanto, a experiência não será fluída nem agradável. Por conseguinte, é melhor considerar os requisitos de sistema da Canonical como o que precisa para uma experiência confortável, enquanto os do Windows 11 representam o mínimo necessário. E não deve utilizar as especificações mínimas para o seu sistema operativo principal.