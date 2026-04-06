Adeus às comunicações por rádio: Artemis II vai transmitir em 4K a partir da Lua

O sistema O2O da NASA é capaz de enviar vídeo em alta definição 4K a partir da Lua. Como tal, a Artemis II vai transmitir em 4K a partir da Lua. Tecnologia laser pode dar-nos vistas tipo Netflix da superfície lunar.

O2O a partir da Lua

A tripulação da Artemis II vai comunicar com a Terra usando tecnologia laser instalada na cápsula Orion que os levará até à Lua e de regresso.

A NASA afirma que o Artemis II Optical Communications System, ou O2O, vai fornecer comunicações de alta velocidade entre os astronautas e a equipa em terra, e permitir-nos-á ver vídeos em 4K a partir da Lua.

Isso significa que poderemos assistir a transmissões em direto a partir da Lua como nunca vimos antes.

Como se comunica com astronautas da Artemis II na Lua?

Todos já vimos os vídeos e ouvimos as transmissões gravadas pelos astronautas do Apollo program quando se tornaram os primeiros humanos a visitar a superfície lunar.

Na época do Apollo, a NASA utilizava rádio tradicional em banda S como principal meio de comunicação com os astronautas durante a sua permanência na Lua.

A banda S foi usada para transmitir aqueles vídeos icónicos da superfície lunar, captando momentos marcantes como os primeiros passos de Neil Armstrong e Buzz Aldrin na Lua.

É seguro dizer que a tecnologia evoluiu desde os tempos do Apollo, pelo menos no que diz respeito aos equipamentos de captação e transmissão disponíveis para a nova geração de astronautas lunares.

A tecnologia de ponta ao serviço da missão Artemis II

A tripulação da Artemis II viajará em torno do lado oculto da Lua, utilizando câmaras digitais da Nikon para captar imagens da superfície lunar nunca antes vistas.

Assim que deixarem a órbita da Terra e iniciarem a viagem até à Lua, os astronautas utilizarão principalmente comunicações por rádio tradicionais para comunicar com a equipa em terra através da Deep Space Network da NASA.

Este conjunto de antenas de rádio, localizado na Califórnia, Espanha e Austrália, dará à cápsula Orion uma ligação quase contínua com a Terra.

Mas, talvez mais entusiasmante, a tripulação da Artemis II também utilizará o sistema O2O da NASA para comunicar com o controlo de missão, incluindo a transmissão de vídeos da Lua em 4K.

A 260 megabits por segundo, o O2O é capaz de enviar vídeo em alta definição 4K a partir da Lua. Para além de vídeo e imagens, o O2O irá transmitir e receber procedimentos, imagens, planos de voo e servir de ligação entre a Orion e o controlo de missão na Terra.

Afirma Steve Horowitz, gestor do projeto O2O.

O2O (Optical Communications System)

O O2O enviará dados para a Terra utilizando sinais laser para estações terrestres em Las Cruces, Novo México, ou Table Mountain, Califórnia. A NASA afirma que estes locais foram escolhidos pela reduzida cobertura de nuvens, uma vez que isso influencia a qualidade das imagens e vídeos recebidos.

Outra vantagem dos sistemas de comunicação por laser como o O2O, segundo a NASA, é a maior eficiência no envio de dados para a Terra, permitindo que a equipa em terra receba mais informação numa única transmissão em comparação com sistemas baseados em ondas de rádio.

E, segundo a NASA, o sistema de comunicação por laser é mais leve e menos volumoso, poupando peso e espaço na nave, o que permite acomodar mais tripulação e mais instrumentos científicos na carga.

Interrupção das comunicações

Há, no entanto, uma limitação no sistema de comunicações por laser de alta tecnologia da NASA durante a missão Artemis II: não consegue atravessar a Lua.

A trajetória da missão Artemis II levará a tripulação e a cápsula Orion até ao lado oculto da Lua, o que fará com que percam temporariamente o contacto visual com a Terra e a comunicação com a equipa em terra.

A NASA afirma que esta interrupção planeada das comunicações terá uma duração de cerca de 41 minutos, enquanto a nave passa por trás da Lua. Mas quando a Orion voltar a emergir por trás da Lua, a Deep Space Network voltará a captar o sinal da Orion e restabelecerá as comunicações com o controlo da missão.