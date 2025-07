Copilot já pesquisa ficheiros no Windows 11! Mais rápido e preciso que o Windows Search

O Copilot assume um papel importante dentro do Windows 11. Esta IA surgiu para ajudar os utilizadores e agora acaba de receber mais uma novidade neste campo. Já consegue pesquisar ficheiros no Windows 11 e fá-lo de forma mais rápida e precisa que o Windows Search.

A inteligência artificial incorporada no Windows 11, o Copilot, deu um passo em frente. Isso surge com o lançamento de uma nova funcionalidade que permite pesquisar ficheiros diretamente no armazenamento local do computador, incluindo os sincronizados do OneDrive.

Isto passou a estar agora disponível para todos os utilizadores, sem necessidade de uma subscrição do Copilot Pro ou de fazer parte do programa Insider. Esta ferramenta utiliza o sistema de indexação de pesquisa do Windows para localizar documentos rapidamente.

Simplificando, ao contrário do motor de pesquisa tradicional do sistema, o Copilot consegue agora encontrar ficheiros que muitas vezes não aparecem nas pesquisas convencionais. Este é um salto qualitativo que muitos solicitavam há algum tempo e que melhora uma funcionalidade do Windows 11.

O assistente converte então as instruções do utilizador em consultas diretas ao Explorador de Ficheiros. Isso leva a que uma frase natural seja traduzida internamente num comando de pesquisa que atravessa nomes de ficheiros, extensões e metadados.

Isto torna o Copilot mais rápido e preciso do que o motor de busca clássico do Windows. De qualquer forma, e segundo o que foi conhecido, esta nova funcionalidade está limitada por defeito às pastas Documentos e Downloads, embora felizmente o seu âmbito possa ser ajustado nas opções de privacidade do sistema operativo.

A Microsoft também inclui uma opção para permitir que o Copilot não só localize ficheiros, mas também leia o seu conteúdo. De qualquer forma, a Microsoft reitera que esta não é uma ferramenta concebida para substituir o Explorador de Ficheiros, mas sim um complemento, com uma abordagem mais natural e intuitiva.