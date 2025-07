E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo modelo de IA Ernie, visitámos o Health Lab da Huawei, fomos conhecer o Hyundai INSTER, e muito mais.

Por verem as florestas e montanhas de Portugal a passarem de verdes a cinzentas, a cada verão, dois portugueses criaram aquele que descrevem ser o primeiro robô de reflorestação todo-o-terreno do mundo. Descaradamente português, o Trovador é um robô autónomo que consegue fazer o que nenhum outro método atual consegue: "reflorestar terrenos íngremes e queimados com rapidez, precisão e cuidado".

A gigante tecnológica chinesa Baidu planeia tornar o seu modelo de IA generativa, o Ernie, open-source. A notícia, confirmada por um porta-voz da empresa que adiantou que a disponibilização será progressiva, representa um dos maiores avanços do setor tecnológico chinês na corrida pela IA desde o surgimento do DeepSeek.

Além dos smartwatches excelentes que a Huawei faz, o software e todos os algoritmos presentes são essenciais. São estes que medem toda a atividade física e a parte de saúde e fitness. Para criar estes algoritmos, a Huawei tem vários laboratórios de investigação da Saúde e Fitness. O Pplware visitou um destes espaços em Helsínquia e conheceu o que de melhor se faz nesta área.

A Xiaomi anunciou o lançamento da nova Xiaomi Smart Band 10, uma atualização da linha de wearables da marca que alia elegância e estilo a funcionalidades de fitness e tecnologia inteligente.

O Veo 3 da Google — o modelo de IA que gera vídeos com áudio sincronizado — está agora disponível em Portugal!

Num dos campos mais fascinantes da biologia moderna, os cientistas acabam de identificar um organismo que desafia as fronteiras clássicas entre o que é vivo e o que não é. Chamado Sukunaarchaeum mirabile, este ser microscópico parece habitar um limbo biológico: não é bem um vírus, mas também não é uma célula comum. Capaz de produzir os seus próprios ribossomas, mas totalmente dependente do seu hospedeiro para outras funções essenciais, este organismo abre um novo capítulo no debate sobre o que realmente significa estar “vivo”.

Para os consumidores que optam pelo vidro como uma alternativa mais sustentável e segura ao plástico: um novo estudo revela uma realidade inesperada... As bebidas comercializadas em garrafas de vidro podem, afinal, conter uma maior concentração de microplásticos.

Fomos para a estrada testar um dos mais recentes modelos da Hyundai. Chama-se INSTER e é um pequeno crossover elétrico que promete entrar de rompante no mercado. Venha conhecer as nossas impressões, e o nosso veredicto, desta nova proposta da marca coreana.

Pela primeira vez, os astrónomos conseguiram evidências visuais de que uma estrela terminou a sua vida com duas explosões consecutivas. Estudando os restos da supernova SNR 0509-67.5, com centenas de anos, através do telescópio VLT do ESO, os cientistas identificaram padrões que confirmam este fenómeno raro. Esta descoberta ajuda a compreender melhor algumas das explosões mais importantes do Universo.

Desde 20 de junho de 2025, todos os smartphones e tablets vendidos na União Europeia passam a exibir uma etiqueta energética, à semelhança do que já acontece com frigoríficos ou máquinas de lavar.