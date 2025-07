Hyundai IONIQ 6 N prepara-se para eletrificar o Goodwood Festival of Speed

A Hyundai Motor Company está a preparar-se para a estreia mundial do tão aguardado Hyundai IONIQ 6 N no Goodwood Festival of Speed, agendado para o dia 10 de julho de 2025, às 12h30 (hora de Lisboa).

Enquanto o relógio avança, a Hyundai oferece uma primeira visão das avançadas características de performance que definem o novo Hyundai IONIQ 6 N como a próxima geração do familiar desportivo 100% elétrico.

Desenvolvido para entusiasmar os verdadeiros apaixonados pela condução, o novo Hyundai IONIQ 6 N apresenta inovações de vanguarda ao nível da geometria da suspensão, do som imersivo e do controlo de drift, elevando a performance da marca N a um novo patamar:

Geometria de suspensão totalmente redesenhada

O novo Hyundai IONIQ 6 N tira partido da sua baixa altura ao solo (proporcionada pela silhueta dinâmica) com uma geometria de suspensão exclusiva.

Melhorando as capacidades dinâmicas face ao multipremiado Hyundai IONIQ 5 N, a nova configuração inclui um centro de gravidade mais baixo e um trail de caster alargado, assegurando maior precisão e feedback da direção, bem como uma perceção mais natural do comportamento.

Os novos amortecedores ECS (Electronically Controlled Stroke Sensing) proporcionam um equilíbrio refinado entre conforto e precisão de resposta, oferecendo ao condutor um nível de confiança superior.

Inovadora tecnologia N e-shift e N Active Sound+

A partir do sucesso do Hyundai IONIQ 5 N, o novo Hyundai IONIQ 6 N eleva ainda mais a experiência ao volante, com a tecnologia avançada N e-shift agora disponível em todos os modos de condução, oferecendo relações de mudança próximas inspiradas no desporto motorizado.

A experiência sensorial é enriquecida com a estreia do N Ambient Shift Light, uma iluminação ambiente que indica visualmente o momento ideal para as mudanças, maximizando a performance.

N Drift Optimizer melhorado

Os condutores podem agora ajustar de forma mais personalizada a funcionalidade de drift, com um leque mais amplo de opções de configuração, permitindo um controlo adaptado ao nível de experiência de cada utilizador.

Este novo nível de personalização sublinha o compromisso do novo Hyundai IONIQ 6 N em proporcionar uma condução interativa e envolvente, suportada por eletrónica avançada perfeitamente integrada.

Filme teaser e estreia em Goodwood

A Hyundai revelou, também, o primeiro filme teaser do novo Hyundai IONIQ 6 N no canal Hyundai N Worldwide no YouTube, oferecendo um vislumbre cinematográfico impactante da silhueta dinâmica do modelo em ação na pista.

[Vídeo original]

As imagens teaser recentemente divulgadas revelam um perfil de berlina de alta performance, concebido para máxima estabilidade a alta velocidade através de um trabalho aerodinâmico intensivo.

Cavas das rodas alargadas, postura mais larga, jantes leves e um spoiler traseiro de tipo swan-neck inspirado no desporto automóvel reforçam a aposta do novo Hyundai IONIQ 6 N na eficiência aerodinâmica e na performance dinâmica.

O novo Hyundai IONIQ 6 N fará a sua estreia pública no Goodwood Festival of Speed 2025, onde a Hyundai N apresentará uma gama de veículos de performance num espaço dedicado.

O stand N contará com ativações interativas para o público, incluindo simuladores de corrida e espaços fotográficos. Os visitantes que concluírem todas as atividades do stand terão acesso exclusivo à bancada N, com vistas privilegiadas para a icónica subida da colina.

Redefinir o segmento de veículos elétricos de alta performance

O novo Hyundai IONIQ 6 N reflete o compromisso inabalável da Hyundai com a inovação, reforçando o legado premiado do multipremiado Hyundai IONIQ 5 N.

Esta berlina de alta performance está preparada para agitar o segmento dos veículos elétricos, oferecendo uma experiência de condução eletrizante assente nos três pilares de performance da N:

Corner Rascal;

Racetrack Capability;

Everyday Sports Car.

Segundo Joon Park, vice-presidente e diretor do N Management Group, "o Hyundai IONIQ 6 N foi desenvolvido para proporcionar a experiência de condução mais envolvente possível num veículo elétrico; a Hyundai N voltará a abalar o segmento EV, não através de números impressionantes, mas demonstrando o quão divertido pode ser conduzir um automóvel elétrico".