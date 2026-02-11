Foi afetado pela depressão Kristin? Saiba como funciona a moratória dos créditos

Os principais bancos já estão a disponibilizar os documentos para os clientes atingidos pela tempestade Kristin aderirem à moratória que permite suspender o pagamento dos seus créditos por 90 dias, até 28 de abril de 2026. Como funciona e quem pode aceder ao adiamento dos prazos?

O Governo anunciou um conjunto de medidas para famílias, empresas e entidades públicas, incluindo moratórias no crédito à habitação (casa própria permanente) e crédito às empresas que suspendem o pagamento das prestações mensais.

Segundo avançado pela agência Lusa, os principais bancos já estão a disponibilizar os documentos:

A Caixa Geral de Depósitos disse que o banco público "já disponibilizou estes formulários nas agências e gabinetes de empresas" e ainda nos canais digitais.

disse que o banco público "já disponibilizou estes formulários nas agências e gabinetes de empresas" e ainda nos canais digitais. O BPI afirmou que "já operacionalizou todas as medidas públicas de apoio", incluindo os formulários para adesão às moratórias.

afirmou que "já operacionalizou todas as medidas públicas de apoio", incluindo os formulários para adesão às moratórias. O BCP disse que tem a informação completa nas sucursais e que em breve os formulários para preenchimento estarão, também, disponíveis por via 'online'.

disse que tem a informação completa nas sucursais e que em breve os formulários para preenchimento estarão, também, disponíveis por via 'online'. O Novo Banco disse que tem toda a documentação disponível para pessoas ou empresas que queiram fazer o pedido de moratórias.

disse que tem toda a documentação disponível para pessoas ou empresas que queiram fazer o pedido de moratórias. O Santander Totta disse que "os clientes já poderão formalizar a adesão às moratórias nos balcões". Depois, "a partir de 23 de fevereiro, todo o processo poderá ser feito online, através do site do banco (netbanco)".

De forma geral, os formulários podem ser encontrados nas agências, gabinetes de empresas e nos canais digitais dos principais bancos.

O Governo anunciou um decreto-lei com as regras das moratórias, no início de fevereiro, permitindo aos clientes bancários individuais ou empresas dos municípios com declaração de situação de calamidade diferirem o pagamento do capital, dos juros e dos outros encargos associados aos créditos contratados até 28 de janeiro de 2026, sem entrarem em incumprimento.

Entretanto, o Banco de Portugal emitiu um comunicado com as principais condições para aceder à moratória dos créditos.

Em que consiste a moratória?

Os clientes bancários que acedam à moratória beneficiarão das seguintes medidas por um período de 90 dias, contados a partir de 28 de janeiro de 2026:

As linhas de crédito contratadas e os créditos concedidos não lhes poderão ser revogados, total ou parcialmente;

Todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato serão prorrogados, incluindo juros, comissões, taxas e garantias, designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito;

Nos créditos com reembolso parcelar de capital ou com vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias do pagamento do capital, são suspensas as rendas e os juros com vencimento previsto até o regime deixar de vigorar. O plano contratual de pagamento é estendido automaticamente por um período idêntico ao da suspensão.

A aplicação destas medidas não dá origem a incumprimento contratual nem permite às instituições que acionem cláusulas de vencimento antecipado, cláusulas de aplicação de sanções pecuniárias ou cláusulas que permitam controlar o património dos clientes.

Os juros que se vençam durante o período da moratória serão capitalizados no valor do empréstimo (isto é, adicionados ao capital em dívida) com referência ao momento em que são devidos à taxa do contrato em vigor. Não haverá lugar a qualquer capitalização caso o cliente bancário solicite que apenas os reembolsos de capital sejam suspensos, total ou parcialmente.

Durante o período da moratória, mantêm-se válidas e eficazes as garantias concedidas pelo cliente bancário ou por terceiros - nomeadamente seguros, fianças e avales -, as quais se prorrogam, de forma automática, por igual período.