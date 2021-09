Mercedes-Benz apresenta carro capaz de ler mentes

A tecnologia é, cada vez mais, uma grande aliada da mobilidade. Embora a condução autónoma seja uma das apostas mais recentes, a Mercedes-Benz vai trazer uma novidade que tem tanto de futurista como de arrojada.

A fabricante alemã está a trabalhar num carro que consegue ler mentes…

É em Munique, Alemanha, durante a feira IAA Mobility 2021, que a Mercedes-Benz vai apresentar a próxima versão do seu carro-conceito Vision AVTR, Advance Vision Transportation. Apesar de ter sido mencionado pela primeira vez no CES 2020, a fabricante revela que, agora, o automóvel está equipado com tecnologia que lhe permite executar tarefas que o condutor apenas pensou.

De acordo com o Mashable, o nome Vision AVTR é uma referência ao filme Avatar, no qual os protagonistas podem estabelecer uma ligação neural com o mundo natural na lua de Pandora.

Esta novidade é possível através da perceção visual. Ou seja, o automóvel da Mercedes-Benz tem pontos de luz projetados no painel de instrumentos digital e o condutor possui um dispositivo BCI (em português, interface cérebro-computador) com elétrodos vestíveis ligado atrás da cabeça.

Depois de um curto período de calibração, o dispositivo consegue registar e medir a atividade cerebral. Então, quando o utilizador se concentra numa luz específica presente no painel de instrumentos, o dispositivo preso à sua cabeça pode detetar e realizar a tarefa pensada.

Apesar de parecer uma utopia, os visitantes da IAA Mobility 2021 poderão ver e experimentar este modelo de automóvel altamente tecnológico no stand da Mercedes-Benz. Lá, os entusiastas poderão conhecer o automóvel sem volante e com as costas cobertas de elementos biónicos.

Com esta novidade associada ao Vision AVTR da Mercedes-Benz, não há dúvidas que o futuro é efetivamente tecnológico. Afinal, de forma cada vez mais recorrente, as fabricantes apresentam propostas promissoras e inovadoras, que associam a mobilidade e a tecnologia.

Saiba mais sobre este automóvel futurista: