A Google tem a próxima versão do Android a ser preparada, com muitas versões de testes a terem sido apresentadas nos últimos meses. Estas procuram garantir que este sistema esteja perfeito e livre de problemas para os smartphones e os utilizadores.

Ainda não existe uma data específica para o lançamento, mas a Google apontava para as próximas semanas. A mais recente informação revela que a data de apresentação do Android 12 deverá chegar em breve, já no dia 4 de outubro.

Lançado um Android novo todos os anos

Todos os anos, de forma cíclica, a Google apresenta ao mundo uma nova versão do Android. A gigante das pesquisas desenvolve estas versões ao longo de vários meses, tentando criar a versão perfeita para os muitos smartphones que usam este sistema.

Este ano não é diferente e a Google tem em preparação o Android 12, com muitas novidades e muitas funcionalidades aprimoradas. As versões de testes têm surgido de forma ritmada e mostram que esta nova versão está já perto da estabilidade que é pretendida.

Não vai haver mais versão de testes do Android 12

Com a chegada da última versão de testes da versão 12, a Google tinha revelado que a versão final estaria a chegar. A informação apresentada na altura revelada que esta deverá ser lançada "dentro de algumas semanas", algo que agora poderá ter sido confirmado.

Agora, e do que foi revelado no Twitter, o Android 12 deverá ter uma data de lançamento. A data avançada aponta para o dia 4 de outubro como a data em que a Google apresentará o Android 12. É nesse mesmo dia que se espera que a versão open-source deste sistema seja também lançada.

Google prepara a chegada de mais novidades

Caso se confirme esta data, poderá ser também nesse dia que a Google apresentará o seu próximo smartphone. O Pixel 6 já é parcialmente conhecido, ainda que não tenha sido formalmente revelado. Este será, naturalmente, o primeiro a ter o Android 12.

Apesar de esta ser uma excelente notícia, a verdade é que o Android 12 estará ainda longe de chegar a muitos utilizadores. Dependerá das marcas para criarem as suas versões de atualização, algo que se sabe poder demorar vários meses a ser uma realidade.