A Microsoft tem planos para tornar o Windows 11 um sistema ainda mais integrado com outras propostas de outras marcas. Isso foi visto na apresentação desta novidade, com o anúncio das apps Android poderem correr de forma nativa.

Esta novidade criou um grande interesse, pois libertaria os utilizadores de uma dependência grande do smartphone. Sabe-se que este irá chegar, mas por agora tudo parece mais claro. Foi finalmente visto na loja da Microsoft, o que abre excelentes perspectivas.

Sabe-se que a Microsoft está a preparar a chegada do Windows 11 muito em breve. Será no dia 5 de outubro que este sistema será lançado na versão final e finalmente tornado acessível a todos os utilizadores com equipamentos que sejam suportados.

Infelizmente é também conhecido que vão faltar alguns elementos a este lançamento, havendo planos para chegar mais tarde. Falamos da possibilidade de correr apps Android de forma nativa e sem depender de qualquer outro dispositivo ou sistema adicional.

A forma de o conseguir será através da criação de um sub-sistema Android, tal como a Microsoft fez no Windows 10 com o Linux. Este parece estar já num estágio de desenvolvimento grande, tendo sido agora detetado na loja de apps da Microsoft.

Este pode ser acedido e até instalado por qualquer utilizador do Windows 11, através da loja de apps da Microsoft. Infelizmente, esta não pode ser usado de forma normal, pois ao ser aberto não mostra qualquer informação ao utilizador, tendo apenas um ecrã brando e sem qualquer notificação.

A presença do sub-sistema Android na loja da Microsoft é uma excelente notícia para este novo sistema. Revela que esta novidade, que se sabe chegar para o ano, está já a ser desenvolvido e em breve poderá ser usado nas versões de teste do Windows 11. Há ainda a possibilidade real de levar também esta novidade à Xbox.

Com estas novidades a Microsoft mostra que está a apostar no Windows 11 de forma massiva e com planos grandes para o seu futuro. Depois do Linux é a vez do Android e das suas apps chegarem e poderem ser usadas de forma livre e sem dependência de qualquer smartphone.