As notícias recentes do Windows 11 não podiam ser melhores. A Microsoft finalmente revelou a data em que este sistema chega aos utilizadores na sua versão final e já falta muito pouco tempo para todos terem acesso a esta versão.

No entanto, e do que se descobriu hoje, há um elemento especial que vai ficar de fora desta nova versão. As apps Android a correr neste novo sistema vão ter de ficar para mais tarde, provavelmente só no próximo ano.

É importante a data de 5 de outubro que agora foi apresentada aos utilizadores. O Windows 11 tem finalmente uma meta para chegar aos utilizadores e para começar a ser atualizado nos muitos computadores que aguardam por esta nova versão.

Mesmo com essa novidade a chegar a um ritmo muito grande, há notícias menos positivas para quem esperava que todas as novidades fossem apresentadas. Uma das mais interessantes, a possibilidade de correr apps Android no Windows 11, vai ter de ficar para o próximo ano.

Esta foi uma das mais importantes e relevantes funcionalidades que a Microsoft mostrou quando revelou o Windows 11. Estas app, vindas diretamente da loja de apps da Amazon, vão correr nativamente e sem qualquer ligação ao smartphone.

O que a Microsoft revelou é que continua a trabalhar em conjunto com a Amazon e com a Intel neste seu projeto associado ao Android. Espera lançar uma primeira versão desta novidade dentro de alguns meses, ainda que através do programa Insiders.

Não se conhece a razão para este atraso no lançamento das apps Android no Windows 11. Poderá estar associado à integração da loja da Amazon ou à criação deste novo sub-sistema dentro do novo sistema da Microsoft.

Só resta aos utilizadores esperar pelos primeiros testes com as apps Android dentro do Windows 11. Antes disso, já a 5 de outubro, este novo sistema da Microsoft vai chegar a todos, naturalmente que de forma faseada e com todas as novidades que têm sido apresentadas ao longo dos últimos meses.