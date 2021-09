Samsung pode aumentar o preço dos seus chips até 20%, o que afetará as marcas

Recentemente as informações indicaram que a taiwanesa TSMC vai aumentar o custo dos seus wafers. De acordo com os detalhes, este aumento poderá chegar a um máximo de 20%, o que vai afetar diretamente o mercado.

Mas tudo indica que também a Samsung irá seguir esta tendência e aumentar igualmente em até 20% o preço dos seus chips. Desta forma, e caso de confirme, é de esperar que marcas como a Nvidia sofram as consequências deste aumento.

Wafers da Samsung podem ficar até 20% mais caros

De acordo com algumas fontes da indústria, a Samsung já terá informado os seus clientes que vai aumentar o preço dos seus chips durante o segundo semestre deste ano. No que respeita ao aumento, as informações apontam para que este se encontre entre os 15% e os 20%.

Contudo, o valor exato do aumento irá depender também do volume de pedidos dos clientes, do tipo de chips e ainda da duração do contrato. Os detalhes indicam que os novos preços entrarão em vigor dentro de quatro a cinco meses. As fontes revelam ainda que os principais clientes da Samsung já aceitaram a alteração e assinaram novos contratos.

Por conseguinte, várias empresas serão afetadas por este novo preçário. E as principais a sentir o impacto serão a Nvidia, com as suas gráficas GeForce RTX 30 e a Qualcomm, com os SoC Snapdragon 888 e 888+. Será difícil para as marcas suportarem este aumento sem mexerem no preço final dos produtos. Assim sendo, é provável que esta alteração leve a um novo aumento de preço destes e de outros equipamentos.

Para já ainda não há informações oficiais que confirmem estes dados. Neste sentido, vamos aguardar por mais detalhes que comprovem, ou não, esta possibilidade. Mas, caso se confirme, então a marca sul-coreana poderá seguir os passos que a rival TSMC também estará prestes a a dar. Claro que esta tendência terá um impacto sobretudo na carteira dos consumidores.