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A nova tendência dos bares e cafés: robôs que pedem gorjeta…

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. utherzzao3 says:
    25 de Agosto de 2026 às 18:55

    Lol! Era o que faltava!

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    25 de Agosto de 2026 às 18:56

    É preciso aprender porque isso é assim nos EUA, os empregados recebem menos que o ordenado minimo por isso é culturalmente expectavel que as gorjetas complementem o salário.
    É um nojo de pratica cultural mas é a realidade.
    Problema é que isso se estendeu para qualquer area de serviço, sendo normal dar tips a tudo, vallet parking, luggage carry, ate ao empregado no balcao a servir bebidas, pior é que ha 10 anos atrás era democatrizado que as tips eram 9-11-13%, low-standard-good e hoje em dia em algumas cidades ja vamos nos 21-25-27, eu todos os anos vou aos EUA e em bons restaurantes eles ja colocam a tip de bom serviço como default na conta, se não concordares tens de dizer.
    Com cada vez mais americanos a viver na Europa isso começa a espalhar-se, por esse motivo eu era um bom tipper e passei a dar gorjas de arredondamentos a menos que seja restaurantes onde eu ja tenha afinidade com os empregados.
    Infelizmente acho que temos que cortar esse mal antes que isso pegue moda e nos arraste para percentagens malucas

    Responder

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