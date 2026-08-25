A nova tendência dos bares e cafés: robôs que pedem gorjeta…
A tecnologia está a chegar a bares, cafés e restaurantes de uma forma inesperada, com braços robóticos a prepararem cocktails, baristas automatizados e até robôs que levam a comida à mesa. Tal como um empregado humano, muitos destes sistemas já pedem gorjeta no ecrã de pagamento.
A experiência não é nova, mas está a espalhar-se. Reportagens recentes da BBC descrevem braços robóticos a preparar bebidas, com direito a giros desnecessários e até vénias, numa tendência que está a crescer vertiginosamente.
Em todos os casos relatados, o que chama mais a atenção não costuma ser a coreografia mecânica dos robôs, mas a taxa de serviço, muitas vezes de 10%, que surge logo a seguir no ecrã de pagamento.
Este cenário reacende a discussão em torno da gorjeta, um hábito tradicionalmente associado aos Estados Unidos da América (EUA), mas que tem vindo a ganhar terreno, ano após ano, em cada vez mais negócios por toda a Europa.
Quem fica com o dinheiro dado aos robôs?
Nos EUA, patrões e supervisores não podem ficar com as gorjetas dos funcionários. Isto, quando se trata de trabalhadores humanos.
Contudo, quando é uma máquina a pedir a gratificação, essa proteção legal não existe, pois ainda não foi definida.
Segundo Holona Ochs, professora associada de ciência política na Universidade de Lehigh e coautora de um livro sobre o tema das gorjetas, ainda não existe um critério legal que estabeleça a quem pertence o dinheiro deixado a um robô.
Isto cria uma espécie de vazio jurídico que pode ser aproveitado por empresas menos escrupulosas para embolsar valores que os clientes pensam estar a destinar aos funcionários.
Ainda assim, nem todas as empresas se aproveitam da lacuna. Citadas pela BBC, a Tipsy Robot e a Artly Coffee garantem que a totalidade das gorjetas é dividida entre a equipa humana, sem qualquer corte para a empresa.
Indo além disso, a segunda desligou até os pedidos automáticos de gorjeta no ecrã e optou por aumentar o salário dos trabalhadores.
Será isto um problema que deva preocupar-nos?
Nem todos os especialistas veem esta tendência como uma tentativa de tirar partido dos clientes. Para Katerina Berezina, investigadora da Universidade do Mississippi especializada em tecnologia aplicada à hotelaria, a gorjeta pedida por robôs pode simplesmente servir para cobrir custos de manutenção ou atualização do próprio equipamento.
Assim, na sua opinião, é injusto assumir, à partida, que as empresas estão a agir de má-fé.
Por outro lado, a defesa de direitos laborais One Fair Wage vê nesta automatização mais uma forma de continuar a pagar salários baixos aos trabalhadores, considerado por muitos a verdadeira causa da falta de mão de obra no setor da restauração nos EUA.
Vamos continuar a dar gorjeta a robôs?
Do ponto de vista psicológico, dar gorjeta a robôs não faz grande sentido. Segundo Michael Lynn, professor emérito da Universidade de Cornell e autor de um livro sobre o tema, as razões que normalmente levam alguém a deixar gorjeta, como recompensar um bom serviço, compensar salários baixos ou até o receio de ser mal visto, praticamente não se aplicam quando quem serve é uma máquina.
Ainda assim, os números mostram alguma contradição:
- Um estudo mostrou que apenas cerca de 11% das pessoas admitiam dar gorjeta a um robô-empregado de bar, mas essa percentagem quase quadruplicava, para 42%, quando os clientes eram informados de que o valor reverteria a favor dos funcionários humanos.
Ou seja, a resistência não é tanto contra os robôs, mas contra a incerteza sobre o destino do dinheiro.
Na perspetiva de Lynn, esta é provavelmente uma tendência passageira. Afinal, se os pedidos de gorjeta afastarem clientes, as próprias empresas acabarão por abandonar a prática, já que não existe nenhuma entidade que obrigue alguém a pagar gorjeta e esse tipo de hábito forma-se a partir da vontade dos consumidores.
Leia também:
Lol! Era o que faltava!
É preciso aprender porque isso é assim nos EUA, os empregados recebem menos que o ordenado minimo por isso é culturalmente expectavel que as gorjetas complementem o salário.
É um nojo de pratica cultural mas é a realidade.
Problema é que isso se estendeu para qualquer area de serviço, sendo normal dar tips a tudo, vallet parking, luggage carry, ate ao empregado no balcao a servir bebidas, pior é que ha 10 anos atrás era democatrizado que as tips eram 9-11-13%, low-standard-good e hoje em dia em algumas cidades ja vamos nos 21-25-27, eu todos os anos vou aos EUA e em bons restaurantes eles ja colocam a tip de bom serviço como default na conta, se não concordares tens de dizer.
Com cada vez mais americanos a viver na Europa isso começa a espalhar-se, por esse motivo eu era um bom tipper e passei a dar gorjas de arredondamentos a menos que seja restaurantes onde eu ja tenha afinidade com os empregados.
Infelizmente acho que temos que cortar esse mal antes que isso pegue moda e nos arraste para percentagens malucas