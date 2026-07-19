Meta planeia negócio multimilionário para alugar os seus centros de dados à Anthropic

A Meta poderá estar prestes a entrar no mercado do aluguer de infraestruturas tecnológicas através de uma parceria de milhares de milhões de dólares com a Anthropic.

Uma nova fonte de receita para a Meta

De acordo com informações reveladas pelo jornal The New York Times, a empresa liderada por Mark Zuckerberg encontra-se em conversações com a Anthropic. O objetivo passa por subarrendar parte dos seus centros de dados, num acordo que poderá alcançar os 10 mil milhões de dólares num período de apenas dois anos.

Esta movimentação representa uma mudança enorme na estratégica da Meta, uma vez que a sua faturação provém quase exclusivamente da publicidade online.

Anteriormente, o próprio Mark Zuckerberg já tinha admitido que a empresa recebia propostas deste género frequentemente e que considerava a venda ou aluguer de poder de computação como uma excelente alternativa para rentabilizar os seus ativos.

Com este passo, a gigante das redes sociais prepara-se para competir diretamente no lucrativo mercado dos serviços de computação em nuvem.

Uma aliança inesperada no setor da inteligência artificial

Embora a Meta e a Anthropic disputem o mesmo espaço no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial (IA) generativa, este entendimento comercial trará várias vantagens mútuas.

A Meta tem investido fortemente na expansão das suas infraestruturas digitais, prevendo gastar entre 125 e 145 mil milhões de dólares apenas em 2026. Ao partilhar estes recursos com um concorrente direto, a empresa consegue mitigar os custos astronómicos associados a estes investimentos.

Por outro lado, a criadora do assistente Claude necessita constantemente de maior capacidade de processamento para treinar os seus algoritmos. Este tipo de cooperação não é inédito para a Anthropic, que já tinha estabelecido um acordo semelhante de 45 mil milhões de dólares com a SpaceXAI.

Desta forma, a parceria permitirá à Anthropic continuar a escalar os seus serviços, ao mesmo tempo que garante à Meta uma nova e lucrativa linha de negócio.

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