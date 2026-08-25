Trump comprou ações da SpaceX poucas semanas após histórica entrada em bolsa

Trump terá investido até 50 mil dólares em ações da SpaceX apenas duas semanas depois da estreia histórica da empresa em bolsa. A operação surge num contexto de proximidade entre Donald Trump e Elon Musk, enquanto a empresa espacial reforça a sua presença em contratos com o Governo norte-americano.

Trump compra ações da SpaceX após estreia em bolsa

Donald Trump adquiriu até 50 mil dólares em ações da SpaceX a 23 de junho, segundo dados de divulgação financeira citados pela Reuters. A compra aconteceu cerca de duas semanas depois da entrada da empresa de Elon Musk em bolsa, marcada por uma valorização inicial gigante.

Não foi divulgado o valor exato pago pelo presidente norte-americano. No entanto, as ações já tinham recuado face aos máximos superiores a 200 dólares e estavam a negociar na zona dos 150 dólares no dia da aquisição.

No final da sessão de segunda-feira, o título encerrou nos 135 dólares, precisamente o preço definido na oferta pública inicial, o que poderá significar que o investimento de Trump apresentava entretanto uma desvalorização.

Relação entre Trump e Musk continua a gerar atenção

A compra ocorre numa altura em que Donald Trump e Elon Musk mantêm uma relação próxima, apesar de um conflito público que marcou o verão anterior.

O empresário chegou a acusar o presidente de impedir o acesso a documentos do Departamento de Justiça relacionados com Jeffrey Epstein, alegando que o nome de Trump surgia repetidamente nos ficheiros.

Ao mesmo tempo, a SpaceX tem vindo a conquistar uma presença cada vez maior nos negócios com o Governo dos Estados Unidos. Uma análise recente do Wall Street Journal apontou para o crescimento dos contratos públicos atribuídos à empresa, beneficiada também pela política de desregulamentação promovida pela administração Trump.

Carteira do presidente norte-americano é gerida por entidades externas

Perante as questões levantadas sobre a compra, o porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, afirmou à Reuters que a carteira de investimentos do presidente é administrada por instituições financeiras independentes.

Segundo o responsável, os investimentos seguem índices reconhecidos, como o Schwab 1000. A situação ganha particular interesse porque a SpaceX pressionou fornecedores de índices para alterarem as respetivas regras e permitir a inclusão mais rápida da empresa após a sua estreia no mercado.

Desta forma, muitos investidores poderão deter indiretamente ações da SpaceX através de fundos ou produtos financeiros associados a estes índices, mesmo sem terem adquirido diretamente títulos da empresa.

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