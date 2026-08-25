Polestar alarga oferta do seu best-seller: novo Polestar 4 SUV chega em breve!
Alargando a oferta para os clientes deste segmento, o Polestar 4 SUV tem como base o best-seller Polestar 4 coupé. Esta nova versão acrescenta um nível adicional de flexibilidade, com capacidades de carga ainda mais versáteis, mantendo o design, a performance e as credenciais de sustentabilidade.
A Polestar recordou a chegada de um novo elemento da família Polestar 4, o 4 SUV, que estará disponível para encomenda a partir de 2 de setembro.
O Polestar 4 estabeleceu-se rapidamente como um dos favoritos dos nossos clientes e temos registado uma forte procura por parte de condutores que procuram um design distintivo e elevadas performances, combinados com grande versatilidade.
Partilhou Michael Lohscheller, diretor-executivo da Polestar, acrescentando que, com o 4 SUV, a marca está "a dar continuidade a este sucesso ao oferecer ainda mais versatilidade", mantendo-se fiéis ao carácter original do Polestar 4, e revelando que este era "um automóvel que ansiava apresentar ao mundo".
O Polestar 4 SUV, bem como a mais recente versão Polestar 4 coupé, contam com componentes de chassis revistos para reforçar ainda mais a dinâmica de condução desportiva dos modelos.
A arquitetura de 400 V proporciona uma autonomia e performance impressionantes, até 630 km (WLTP) nas versões Rear motor, e uma potência até 544 cv nas versões Dual motor.
O Polestar 4 SUV é produzido em Busan, na Coreia do Sul, e estará disponível para encomenda na maioria dos mercados onde a empresa está presente.
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