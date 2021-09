As redes sociais estão presentes no nosso dia a dia e cada vez mais cativam os utilizadores, que nelas colocam todos os seus conteúdos. A forma mais normal é mesmo a partilha de imagens, algo que pode ser visto no Facebook, mas em especial no Instagram.

Ora as imagens que ali colocamos acabam por desaparecer dos nossos smartphones, levando a que deixamos de as ter disponíveis. Claro que o Instagram ajuda os utilizadores e permite que as suas imagens sejam descarregadas. Veja assim como pode guardar as imagens que coloca nesta rede social.

Mesmo sendo o Facebook uma das redes sociais mais usadas na Internet, há outras que estão a ganhar espaço e a tornar-se como a escolha de muitos utilizadores. Nesta lista de quem tem crescido o Instagram destaca-se e tem recebido cada vez mais utilizadores.

Esta rede assenta na partilha de imagens, onde podemos aplicar (ou não) filtros para as melhorar e tornar únicas. Assim, mostra-se ao mundo os locais por onde vamos passando, as situações que enfrentamos e até a nossa própria pessoa.

Para retirar do Instagram as imagens que foram carregando ao longo dos anos devem seguir um procedimento simples e rápido. Basta aceder ao perfil do utilizador, carregando no seu avatar e depois abrir o menu da app e escolher Definições.

Aqui dentro, devem agora procurar a opção Segurança, o que vai abrir um novo menu. Aqui dentro, deve escolher depois a entrada Descarregar dados, para assim poder continuar este processo de descarregar as imagens do Instagram.

O passo seguinte e final dentro da app é mesmo a colocação de um endereço de email para onde vai ser enviado o link a ser usado. Este depois dará acesso a um zip onde estão as imagens descarregadas pelos utilizadores. É este zip que devem guardar como backup do Instagram.

Este link irá estar disponível durante 48 horas e nesse período deverá ser realizada a descarga da cópia de segurança. Podem e devem repetir este processo de forma periódica, para assim salvaguardarem as novas imagens que forem publicando.