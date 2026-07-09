Nova IA da Meta gera imagens com as suas fotos do Instagram! Saiba como desativar

O novo gerador de imagens com IA apresentado pela Meta tem um problema de privacidade: usa as fotografias dos utilizadores sem estes saberem que essa autorização está ativa.

IA da Meta gera imagens com fotos do Instagram

A Meta lançou esta semana um novo modelo de geração de imagens por IA chamado Muse Image, que permite aos utilizadores criar, editar e fundir fotografias utilizando comandos de linguagem natural dentro da Meta AI. A ferramenta já está disponível no Instagram e no WhatsApp e chegará em breve ao Facebook e ao Messenger.

No entanto, a nova funcionalidade já está a gerar preocupações com a privacidade, uma vez que permite que qualquer pessoa gere imagens com IA usando fotos de outras pessoas no Instagram. Todos os perfis públicos do Instagram são automaticamente inscritos na nova plataforma de imagens com IA da Meta por defeito, permitindo aos utilizadores gerar imagens com IA utilizando a semelhança de outra pessoa, simplesmente marcando a sua conta num comando.

A Meta observa que os utilizadores não serão notificados quando alguém utilizar as suas fotos para gerar uma imagem, pelo que não têm forma de saber quantas imagens estão a ser geradas com a sua semelhança, ou por quem. Felizmente, a Meta afirma que os utilizadores podem desativar a funcionalidade de geração automática de imagens sem tornar as suas contas privadas.

Todos têm esta opção ativa por omissão

Para tal, abra as definições do Instagram tocando na sua fotografia de perfil, toque no menu de três linhas no canto superior direito e selecione "Partilha e reutilização". Em "Permitir que as pessoas reutilizem o seu conteúdo no Instagram e com funcionalidades de IA no Meta", desative as opções Publicações e Reels. Desativar estas duas opções impedirá que outras pessoas criem novas imagens de IA utilizando as suas fotografias, mas as imagens já criadas não serão eliminadas.

A única outra forma de impedir que pessoas aleatórias gerem imagens de IA com as suas fotografias é tornar a sua conta privada, o que limita o seu conteúdo apenas a seguidores aprovados. O Muse Image está a ser implementado gradualmente no Instagram e no WhatsApp e em breve chegará ao Facebook e ao Messenger.

A Meta irá também disponibilizá-lo aos anunciantes através do seu pacote Advantage+ Creative, composto por ferramentas com inteligência artificial que automatizam aspetos da criação de anúncios, como a geração de fundos, a animação de imagens e a integração de música. A Meta atrai frequentemente críticas de defensores da privacidade e observadores do setor em relação à privacidade dos utilizadores e à segurança dos dados.