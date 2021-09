Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Boa noite,

Agradecia vossa ajuda e peritagem no seguinte:

Recebi o email que vos reencaminho.

Supostamente o mesmo avisa-me que a minha assinatura do Antivirus Norton foi renovada (?????).

Acho o conteúdo do email muito estranho porque não tenho o Norton instalado no meu PC; logo não poderia ter feito renovação alguma.

Por outro lado, acho o endereço do remetente muito duvidosa.

Mas o que mais me preocupa é a informação nele contida de que o preço de $498,79 irá me ser cobrado dentro de 24H a 48h.

Por último, e como único meio de contacto para cancelamento, apenas refere um nº de telefone : +1 - ( 866 ) – ( 605 ) – ( 5681 )

Já vos foi reportado algum esquema idêntico?

Desde já muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade.

Atenciosamente

Miguel Bispo

De: lomnb vabhm <lomnbvabhm88@gmail.com>

Date: segunda, 30/08/2021 à(s) 19:59

Subject: PAYMENT AUTHORIZATION > Invoice No.# NOR2021YHDGVDSF

To: <nortonmember0@gmail.com>

NORTON 360

Hello Member,

* Your Subscription for Computer Protection has been successfully renewed & updated. *

The Charged Amount will be reflected within the Next 24 TO 48 HRS on your A/C statement.

____PRODUCT INFORMATION___

Invoice NO. : NOR2021YHDGVDSF

Product Name : NORTON PC PROTECTION

…………………………………………………………………………………………………………

Order Date : 30TH AUGUST 2021

Expiration Date : 2 Years from the Date of Purchase

………………………………………………………………………………………………………..

Price : $498.79 USD

PAYMENT METHOD : AUTO RENEWAL

* If you wish to Cancel this subscription then please feel free to Contact our Billing Department as soon as Possible*

** You can Reach us on +1 - ( 866 ) – ( 605 ) – ( 5681 )

Regards,

Billing Department