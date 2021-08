Quando lançou o Windows 11, a Microsoft revelou a lista restrita de hardware que este sistema iria suportar. Com imposições firmes no que toca ao TPM 2.0 e ao secure Boot, havia a dúvida sobre os processadores que iriam poder correr este sistema.

A gigante do software veio agora revelar mais informações e abrir mais o leque de hardware suportado, havendo novidades. A maior dela é mesmo que não vai impedir a instalação do Windows 11 num PC com hardware mais antigo.

O dia de ontem foi rico no que toca a novidades da Microsoft para o Windows 11. A gigante do software revelou uma nova lista de processadores suportados, onde se incluem os principais da Intel e da AMD. Estavam presentes algumas dúvidas, que agora forame esclarecidas.

As principais estavam no suporte para a 7ª geração dos processadores da Intel, que agora viram parte da lista ser suportada. Do lado da AMD as notícias não são tão boas, uma vez que a primeira geração da linha ZEN vai mesmo ficar de fora do suporte oficial.

No mesmo momento em que revelou estes novos requisitos, a Microsoft acabou por revelar também uma novidade importante para todos os que julgavam ficar de fora. A empresa revelou que não vai bloquear a instalação em hardware mais antigo que os utilizadores tenham.

A ideia de dar esta abertura está associada à necessidade deste sistema ser testado em empresas e outros ambientes. A forma de o fazer será através da instalação diretamente do ISO deste sistema e a presença do TPM 2.0 e do secure Boot continua a ser obrigatório.

Para ajudar os utilizadores, a Microsoft trouxe também uma nova versão da sua ferramenta de avaliação do suporte para o Windows 11. Esta tem agora mais informação útil e uma indicação mais clara dos problemas que podem ser encontrados ao instalar o Windows 11.

Estas são excelentes notícias para quem procura instalar o Windows 11 em máquinas mais antigas e que supostamente não seriam suportadas. Abre a porta a uma utilização ainda mais alargada deste novo sistema da Microsoft, que assim perde parte dos seus limites que tanto bloqueavam os utilizadores.