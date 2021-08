Quando revelou ao mundo o HarmonyOS, pensava-se que a Huawei iria abandonar a sua EMUI. Este novo sistema era a sua grande novidade e seria o padrão da marca desse momento em diante, algo lógico e muito normal.

Assim, surge agora com muita surpresa uma novidade da Huawei para os seus smartphones. A EMUI 12 foi revelada de forma muito discreta, mas promete muitas mudanças para os smartphones da Huawei, com alterações de peso.

Todos conhecem a EMUI como sendo a capa de personalização Android da Huawei. Esta está presente em todos os smartphones da marca, pelo menos até que o HarmonyOS chegue de forma global e comece a ser disponibilizado para estes equipamentos .

A surpresa foi assim grande quando se soube desta novidade da Huawei, que no seu site revelou tudo o que a EMUI 12 vai trazer. Do que se pode ver esta é uma evolução lógica da versão anterior, continuando a melhorar a imagem e as animações que traz para os utilizadores, recorrendo a um minimalismo lógico.

Algo que também muda, e aqui de forma muito visível, é a zona de gestão do painel de controlo. Há agora vários elementos presentes, cada um dedicado a uma zona distinta do Android. Curiosamente, esta área é similar à que o HarmonyOS vai trazer para controlar os elementos.

A união entre os vários dispositivos do ecossistema da Huawei tem agora um papel ainda mais forte, tal como a marca esperava. Com um novo nome, Device+, continua a ser possível ligar o smartphone ao PC e a outros dispositivos, para partilhar o ecrã, fazer chamadas ou enviar mensagens.

Com o alargamento do MeeTime a cada vez mais dispositivos , este serviço de comunicação da Huawei ganha um destaque maior na EMUI 12. Claro que a marca apostou também na segurança e elevou novamente a fasquia desta nova proposta.

Não se sabe ao certo qual a versão do Android que serviu de base para a EMUI 12, mas em breve será anunciado. O que não se sabe também é quando a nova versão será lançada e que smartphones da Huawei a vão receber. Espera-se que em breve tido seja revelado, de forma mais oficial.