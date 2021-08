A ideia que o Facebook teve de mudar as regras de utilização do WhatsApp saiu cara. Mesmo parecendo uma mudança que poderia ser lógica, a maioria dos utilizadores acabou por se opor de forma firme à mesma, com os resultados conhecidos.

Este caso teve vários altos e baixos, com mudanças de posição recorrentes e sem qualquer rumo. Um novo passo poderá estar a chegar em breve, com mais uma mudança. Desta vez as regras vieram para ficar, mas vão ser facultativas para os utilizadores.

O cenário da mudança das regras de utilização do WhatsApp nunca foi bem explicado aos utilizadores. O que inicialmente era apenas para o contacto com contas business do serviço acabou por ser algo mais geral e que abrangia todas as comunicações.

Claro que isso levou a que muitos utilizadores tomassem uma medida mais drástica e acabassem por abandonar o WhatsApp. O Facebook ainda alterou o processo, tendo até recuado algumas vezes. O problema é que seria algo que inevitavelmente teria de ser aceite.

Este processo acabou por ser colocado em pausa, provavelmente para impedir problemas legais. Ainda assim, certamente não está esquecido e dentro em breve será novamente uma realidade. O conhecido canal WaBetaInfo descobriu o que poderá ser a novidade.

Ao ser contactada uma conta business, e usando uma versão de testes do WhatsApp, foi possível ver surgir novamente o conhecido alerta para as novas regras de utilização. Esta comunicação só irá avançar depois das regras forem aceites pelos utilizadores.

Este novo cenário traz assim uma novidade importante. As regras existem, mas não estão a ser impostas aos utilizadores, sendo por isso facultativas. Apenas quando estes quiserem conversar com uma conta business é que as mesmas vão ter de ser aceites

Esta poderá ser a forma mais elegante do Facebook conseguir tratar deste assunto do WhatsApp. As regras de utilização estão presentes, mas apenas aplicadas no cenário inicialmente desenhado, ou seja, para utilização com contas empresariais deste serviço.