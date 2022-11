Sugestão: Carregador de 30W e adaptador 7 em 1 com Ethernet Gigabit

Os acessórios certos poderão fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Ter um carregador que pode ser usado para qualquer dispositivo comum, incluindo o computador, ou um adaptador para expandir, por exemplo, expandir o número de periféricos ligados ao PC, poderá ser algo essencial para muitas pessoas.

Hoje deixamos duas sugestões relacionadas com estes produtos.

Carregador Ugreen 30W USB C PD3.0

O carregador Ugreen de 30W é indicado para carregar dispositivos como smartphones, tablets e mesmo computadores portáteis. É inclusivamente compatível com as tecnologias de carregamento rápido de muitas das marcas de smartphones disponíveis no mercado.

Para utilizadores de dispositivos Apple, poderá usar este carregador e se precisar de um cabo USB C para Lightning certificado para o seu iPhone, aproveite também o desconto de 15% se juntar o cabo Ugreen USB C Lightning MFi. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

O carregador Ugreen 30W tem um preço de apenas 19,99€ (IVA incluído), utilizando o código 7016130 para um desconto de 40%.

Ugreen 30W USB C PD3.0

Adaptador Ugreen 7 em 1 com Ethernet Gigabit

Já o adaptador sugerido disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá ser usado para carregamento, com uma porta USB-C que suporta até 100W no máximo.

Inclui porta HDMI (com suporte 4K@30fps), ligação USB-C, duas portas USB 3.0, Ethernet Gigabit e ainda tem dois slots para cartões de memória SD e microSD.

O adaptador Ugreen 7 em 1 tem um preço de apenas 32,99€ (IVA incluído), utilizando o código 5085245 para um desconto de 45%. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.

Adaptador Ugreen 7 em 1

Todos os preços promocionais são válidos até ao próximo dia 12 de dezembro.