Revelados os atores que dão voz ao “novo” Dead Space

Tal como aqui vimos, Dead Space está quase a regressar e desta vez para as plataformas de Última Geração.

Este fantástico e arrepiante jogo de ficção cientifica está a ser desenvolvido pela Motive que recentemente revelou os atores que dão voz aos protagonistas.

Os estúdios da Motive encontram-se a preparar a chegada do fantástico Dead Space às plataformas de Nova Geração e como tal, as expetativas encontram-se altas, para este titulo de ação e terror.

Dead Space é um clássico de terror de sobrevivência que decorre num ambiente de ficção científica, e que coloca os jogadores na pele de Isaac Clarke, um engenheiro espacial numa missão de rotina para consertar uma nave mineira, a USG Ishimura. No entanto, a Ishimura esconde algo. Existe algo a bordo da nave que aguarda o jogador e vai transformar o que seria uma simples missão de rotina, num verdadeiro pesadelo.

Recentemente, a EA e a Motive Studio anunciaram quais os atores que irão dar vida e voz aos personagens, do jogo, depois de ter revelado que Isaac Clarke, será protagonizado por Gunner Wright - a voz original de Isaac em Dead Space 2 e 3.

O anúncio foi feito através da conta oficial do Instagram The Bench que desafia os fãs a completarem puzzles para desbloquearem notícias exclusivas do Dead Space e conteúdos digitais, mais recentemente incluindo um Guia de Cosplay de Isaac Clarke.

Tanya Clarke - Nicole Brennan - Tanya Clarke repete o seu papel como Nicole, que forneceu a voz e semelhança em Dead Space 2 em 2011. Clarke também é conhecida pelo seu trabalho como Becky em A Beautiful Mind, Emily Lotus em Banshee, Queen Rynda em Inhumans e muito mais.

Anthony Alabi - Zach Hammond - O ex-atleta da NFL Anthony Alabi vai representar Hammond no remake. Alabi já protagonizou a comédia da Netflix Family Reunion como Moz McKellan e apareceu em papéis recorrentes em Shameless da Showtime, Amazon's Bosch e Disney's Raven's Home.

Brigitte Kali Canales - Kendra Daniels - Brigitte Kali Canales interpreta Kendra no remake. Antes disso, os papéis recorrentes de Canales incluem Rachel em Fear of the Walking Dead e Trace Martez em Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: The Bad Batch. Atualmente, Canales também é visto em S.W.A.T. como Oficial Alexis Cabrera.

Faran Tahir - Challus Mercer - Mercer será retratado por Faran Tahir. Tahir é conhecido pelo seu trabalho como Raza em Iron Man, Capitão Robau em Star Trek, Presidente Patel em Elysium e muito mais.

O "novo" Dead Space será lançado oficialmente a 27 de Janeiro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC.