Não é novidade que o WhatsApp mudou radicalmente o que podemos partilhar com outros utilizadores. A grande mudança é mesmo a possibilidade de partilha de imagens e vídeos em HD, algo que há muito era pedido. Essa funcionalidade está agora acessível para todos os utilizadores.

Enviar imagens e vídeos em HD chega a todos

Quando revelou uma das suas últimas grandes novidades, o WhatsApp alertou que essa funcionalidade iria ser disponibilizada gradualmente aos utilizadores. Sem uma data de chegada, iria ser lançada em lotes para controlar eventuais problemas que pudessem surgir.

Este processo está agora terminado, com todos os utilizadores a terem já acesso à opção de partilha de imagens e vídeos em HD. Quem o revelou foi o WhatsApp, que fez questão de comunicar a todos que o processo de disponibilização da novidade estava terminado.

crisp and clear and sent in chat. we’re rolling out HD videos on WhatsApp. pic.twitter.com/J6fsGdqPIv — WhatsApp (@WhatsApp) September 6, 2023

WhatsApp quer que todos usem a novidade

Ao mesmo tempo, e para recordar as novidades, o WhatsApp publicou nas redes sociais um vídeo em que mostra as capacidades de partilha em HD. Destaca a melhoria que esta funcionalidade trará e como pode ser usada para partilhar tudo com uma qualidade ainda maior.

A partilha de imagens e vídeos em HD é simples e deverá estar então acessível a todos, com a última atualização da app para Android ou iOS. A partir de agora, e sempre que quiser enviar um destes elementos. Terá no topo do ecrã a possibilidade de escolher a opção de elevada qualidade.

Simples de usar e extremamente acessível

Ao selecionar esta opção, o utilizador terá depois presente qual a resolução a ser usada e também qual o tamanho da imagem ou vídeo que será enviado ao destinatário. Só precisa de decidir qual a opção desejada para que tudo seja enviado de imediato.

Esta capacidade de enviar imagens e vídeos em HD era algo que todos pediam há vários anos e que demorou a surgir. O WhatsApp resolveu agora dar este presente aos utilizadores e assim permitir que estes partilharem com os seus contactos tudo com a máxima qualidade.