Deve deixar o modo de poupança de bateria sempre ativado ou não?

A bateria do seu smartphone, tablet, smartwatch ou portátil parece esgotar-se mais depressa do que deveria? Pode querer ativar o modo de poupança de bateria, também conhecido como modo de baixo consumo ou modo de poupança de energia, e deixá-lo permanentemente ativado. Mas será que isso é o ideal? Ou irá danificar a bateria a longo prazo?

Benefícios de deixar o modo de poupança de bateria ativado

A maior vantagem de manter o modo de poupança de bateria constantemente ativo é que pode utilizar o dispositivo durante mais tempo sem se preocupar. O dispositivo desliga ou limita as aplicações e funcionalidades que consomem muita energia, como o ecrã sempre ativado e a atualização de aplicações em segundo plano, o que resulta em mais horas de utilização por carregamento.

Mais horas por carregamento evitarão que carregue os seus dispositivos frequentemente ou que procure uma tomada elétrica quando estiver no exterior. Carregar os seus dispositivos com menos frequência também pode melhorar a vida útil da sua bateria. Embora as baterias se degradem naturalmente com o passar do tempo, bons hábitos de carregamento podem abrandar significativamente este processo.

Outra vantagem de deixar o modo de poupança de bateria ativado é a redução da utilização de dados móveis. Uma vez que o dispositivo limita a sincronização de dados e a atividade em segundo plano, consome menos dados com o passar do tempo. Isto pode ser uma grande vantagem se tiver planos de dados móveis limitados.

Desvantagens de deixá-lo sempre ativado

Apesar das suas vantagens, poderá não desfrutar do seu dispositivo se deixar sempre o modo de poupança de bateria ativado. O seu ecrã ficará sempre mais escuro e difícil de ver, a interface do utilizador poderá ser menos reativa e as aplicações e funcionalidades essenciais, como as notificações e o GPS, poderão não funcionar corretamente - ou não funcionar de todo.

Além disso, com a poupança de bateria constantemente ativada, impede que as aplicações sejam sincronizadas em segundo plano. Como resultado, poderá perder informações essenciais, notícias, atualizações, mensagens ou mesmo chamadas. Também pode ser mais difícil ligar-se à Internet ou a outros dispositivos.

No entanto, parece que deixar o modo de poupança de bateria ativado não causa qualquer dano específico à bateria do smartphone ou portátil. De facto, a diminuição da carga geral e da taxa de consumo de energia pode até ser benéfica, impedindo que a bateria se esgote rapidamente e reduzindo a carga no dispositivo. Se a bateria passar por menos ciclos completos de recarga, é lógico que durará mais tempo.

Quando ativar o modo de poupança de bateria

Tendo em conta os prós e os contras, como deve utilizar o modo de poupança de bateria? Embora dependa das suas preferências, uma coisa é certa: deixar sempre o modo de poupança de bateria ativado torna o seu smartphone, tablet ou computador portátil menos inteligente. Tendo em conta as vantagens e desvantagens, considere o seguinte antes de ativar o modo de poupança de bateria:

Pode ativar o modo de poupança de bateria quando a bateria estiver fraca - digamos, abaixo dos 15-30% - para evitar ficar completamente sem. Quando conseguir carregar, pode desligá-lo. Pode ativá-lo se tiver um longo dia pela frente, especialmente sem acesso a um carregador. Um bom exemplo é quando vai fazer caminhadas, acampar ou viajar. Se pretender utilizar o dispositivo para trabalho ou emergências, poderá fazer sentido sacrificar as funcionalidades afetadas pelo modo de poupança de bateria. Isto significa que poupará a bateria e manterá apenas as aplicações e funcionalidades essenciais.

Geralmente, o modo de poupança de bateria funciona melhor como um método de poupança de bateria temporário e absolutamente necessário do que como um método normal. O modo de poupança de bateria pode ajudá-lo a prolongar a vida útil da bateria do seu dispositivo. No entanto, não é algo que deva estar sempre ativado.

Embora mais energia por carga pareça ótimo, ativar o modo de poupança de bateria tem desvantagens. Estas desvantagens são suportáveis se o dispositivo estiver a morrer, mas não vale a pena quando a bateria tem energia suficiente.

