Portugal é uma das 30 economias mais inovadoras do mundo

Apesar de sermos um pequeno país, Portugal tem-se destacado em várias áreas. De acordo com o Índice Global de Inovação, Portugal está entre as 30 economias mais inovadoras do mundo.

Portugal: percentagem do PIB investida em software é um ponto forte

Portugal subiu dois lugares no Índice Global de Inovação (IGI) 2023, estando agora no 30.º lugar entre 132 economias mundiais. De acordo com o relatório, os pontos fortes da economia portuguesa são a diversidade da indústria nacional, a percentagem do PIB investida em software e os artigos científicos ou técnicos por cá publicados.

Portugal tem um desempenho acima da média Europeia no que diz respeito às seguintes categorias: Outputs Criativos, Capital Humano, Investigação e Instituições. Nestas áreas, ficamos, respetivamente, na 19.ª, 23.ª e 35.ª posição no ranking global.

No que diz respeito às Infraestruturas, o nosso país ocupa a 45.ª posição, a 42.ª no que diz respeito à sofisticação do mercado, a 34.ª na Sofisticação dos Negócios e a 32.ª posição em termos de Outputs de Tecnologia e Conhecimento.