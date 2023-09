Falar da Smart Band da Xiaomi é falar de um clássico. Esta smartband acompanha a marca há muitos anos e tem conseguido renovar-se completamente. A nova versão, a Smart Band 8, chega agora e a Xiaomi voltou a inovar. O Pplware já tem a Xiaomi Smart Band 8 e vai-lhe mostrar tudo o que esta traz.

Todos os anos temos uma Mi Band nova, repleta de novidades e de novas funcionalidades. Esta procura adaptar-se e crescer, para estar à altura do que os utilizadores procuram e querem num dispositivo destes.

Com a Xiaomi Smart Band 8 isso não mudou e temos novamente uma smartband que quer conquistar o mercado. A marca aposta agora numa imagem mais clássica e também em novas formas de utilização. A somar a isso, temos também a boa notícia de que a Xiaomi Smart Band 8 está mais barata.

Claro que a marca não perdeu o seu foco na monitorização da saúde e todos os sensores essenciais estão presentes nesta smartband. Temos mais possibilidade de desportos, melhor precisão nos dados e até mais informação.

Quanto ao preço, algo que, na verdade, nunca foi uma questão, a Xiaomi volta a surpreender. A Smart Band 8 chega com um novo atrativo e custará apenas 39,99 €.

O design desta nova smartband

Em termos estéticos, a Smart Band 8 não traz uma alteração de relevo. As linhas redondas e interessantes estão presentes, mantendo o seu estilo clássico que a Xiaomi nos habituou. Ainda assim, nota-se uma mudança e um cuidado estético maior.

O corpo desta smartband passa a ser mais robusto e a ter um acabamento mais polido e atrativo. Há uma imagem de metal, que, na verdade, não o é. Os acabamentos são cuidados e a resistência dos materiais é um dado adquirido. Em resumo, temos a Mi Band que nos habituámos, mas com ainda mais cuidado da marca.

Para inovar, a Xiaomi dem à Smart Band 8 a possibilidade de ser usada em outros contextos, sejam eles em desporto, no dia a dia ou em momentos especiais. Com esta mudança, a smartband consegue ser usada de forma permanente, mas sempre ajustada ao que pretendemos que ela represente e se ajuste.

Assim, esta pode agora ser usada diretamente nos ténis para a monitorização da corrida ou de outros desportos. As normais braceletes estão também presentes para serem usadas no dia a dia, algo já esperado, mas que agora são mais atrativas. Por fim, a Smart Band 8 pode ser usada como um pendente, para os momentos mais clássicos.

As funcionalidades da Smart Band 8

Se o design está ligeiramente diferente, no campo das funcionalidades não há também grandes mudanças. Algo que se nota é que as braceletes antigas não vão poder ser usadas. A Xiaomi mudou os encaixes destes elementos e agora tem mesmo uma parte específica para este fim. Abandonou o formato antigo e tem agora botões dedicados para substituir as braceletes.

Traz incorporado um avançado sistema de acompanhamento de saúde e bem-estar. A Xiaomi Smart Band 8 está equipada com monitorização de SpO2 e ritmo cardíaco durante todo o dia, monitorização do sono, monitorização da pressão arterial e até mesmo registo e previsão do ciclo menstrual.

Especificações criadas pela Xiaomi

Alimentada pelo mais recente chipset Apollo 4 Blue Lite, a Xiaomi Smart Band 8 proporciona uma experiência de utilização muito suave. A sua bateria melhorada de 190mAh oferece até 16 dias de utilização típica com uma única carga.

Além disso, a nova funcionalidade de carregamento rápido reduz o tempo de carga para apenas uma hora, garantindo que os utilizadores passem mais tempo a desfrutar dos seus dispositivos e menos tempo à espera.

Com classificação de resistência à água 5ATM, a Xiaomi Smart Band 8 é adequada para diversos ambientes e atividades. A sua aparência melhorada inclui um ecrã AMOLED de alta resolução de 1,62" em forma de pista de corrida, cobertura de vidro CORNING GG3 e estrutura de textura metálica NCVM.

A Xiaomi Smart Band 8 chega com mais de 200 mostradores pré-definidos, incluindo opções temáticas de jogos, permitindo aos utilizadores personalizar o seu dispositivo conforme o seu humor e estilo.

O novo design de bracelete de libertação rápida oferece uma variedade de materiais e formas, incluindo opções de couro entrançado, xadrez, dupla volta e corrente de aço inoxidável. Esta versatilidade garante que o dispositivo se adapte a várias ocasiões, mesmo transformando-se num discreto pendente para encontros sociais.

Como é a Smart Band 8?

Com a Smart Band 8 a Xiaomi volta a mostrar que esta é uma área onde consegue criar excelentes produtos. Esta nova smartband segue a linha das anteriores e oferece o máximo das funcionalidades num corpo mínimo e muito integrado com o utilizador.

A sua leveza leva a que não se sinta praticamente durante a utilização. Sempre presente no que toca à informação, esta pode alertar os utilizadores em momento chave e detetar automaticamente o exercício físico.

Infelizmente, e este é um pedido com muitos anos, o GPS continua a não estar presente nesta smartband. A Xiaomi já o colocou em outras versões e quem sabe um dia teremos uma Mi Band completamente autónoma.

No campo das funcionalidades, é positivo ver que a Smart Band 8 já cobre 150 desportos diferentes. Está assim preparada para qualquer atividade, desde a mais intensa até à mais calma. A somar isso temos a interpretação destes dados.

Por apenas 39.99 euros, a nova proposta da Xiaomi é extremamente atrativa. A marca está com políticas de preços agressivas e os consumidores agradecem. A existência de muitos acessórios, nomeadamente braceletes, vêm também tornar a Smart Band 8 como um gadget apetecível.

Esta é a mais recente versão da bem conhecida Mi Band da Xiaomi. A marca mostra novamente que esta é uma das áreas onde está presente e a mostrar inovação, tal como faz com os smartphones. Como curiosidade final, com esta versão, é que já nos podemos divertir a jogar alguns jogos, que algumas faces de relógio oferecem.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8: Galeria de imagens