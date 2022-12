Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como posso enviar o som do Android para o PC?

Bom dia, como estão? Pretendo configurar todo o som do telemóvel Android, para ser reproduzido no pc via Wi-fi. Existe alguma aplicação gratuita para podermos fazer isto? Uso um Nokia 6.1 de 2018 com Android 10, uso o router Technicolor, e o meu pc corre o vetusto windows 7. Um forte abraço e boas festas. Alejandro Pinto

Resposta:

Alejandro,

Não descreveu qual o objetivo final (prático) do seu pedido, mas talvez haja uma melhor e mais simples solução para o que pretende.

Para que fosse possível que todo o som do telemóvel (excluindo chamadas) fosse transmitido via Wi-Fi, a única via seria o Cast, mas que precisaria de um equipamento preparado para o Cast, como um Chromecast Audio ou uma coluna com o Chromecast incluído internamente. Isso não é possível com o Windows, pelo menos sem um hardware específico.

Assim, o que precisa é de passar o som via Bluetooth, em vez de ser via Wi-Fi. Portanto, necessitará de um adaptador Bluetooth atue como “mãos livres” e utilize os periféricos do computador (microfone e colunas). O propósito mais usado no Bluetooth é precisamente a transmissão de áudio… e não precisa de um router pelo meio para o fazer, já que a ligação é estabelecida diretamente.

[Respondido por Hugo Cura]

Que portátil similar ao Surface me recomendam?

Boa tarde. Antes demais começar por vos agradecer tudo o que têm feito no pplware que sigo há muitos anos. A minha dúvida prende-se com a aquisição de uma nova máquina para a minha filha que se encontra a estudar na faculdade. Ora, a ideia inicial seria comprar um surface, provavelmente o pro8 com processador Evo I5 mas depois de falar com a utilizadora, que tem um ipad, acho que seria estar a repetir um equipamento apenas trocando o por um mais recente. Eis que surgiu a ideia dos convertíveis passando ela a utilizar o ipad e tendo também sempre a hipótese de a qualquer momento transformar o convertível em tablet ou quase, e é aqui que aparece a minha grande dúvida, tendo em conta as várias marcas que têm este tipo de máquinas o que me aconselham com uma boa relação preço equipamento? As características seriam algo como: ecrã no mínimo com 13’ e no máximo 14’ com 8 ou 16 Gb de RAM, com um disco SSD a partir de 256Gb, o ideal 512Gb ou 1 Tb, convertível 360º. Antecipadamente grato pela vossa disponibilidade, cumprimentos, Vítor Cunha

Resposta:

Vitor,

Uma das alternativas mais interessante que testámos nos últimos meses vem de um fabricante que provavelmente não esperaria.

Falamos da Xiaomi, com o seu Book S 12.4. Este é um PC que segue a mesma linha do Surface em termos de design, mas com uma vantagem enorme: um preço inferior.

Este convertível consegue ter o melhor de um PC, a que se soma uma configuração de tablet, com suporte para uma caneta.

No processador temos uma curiosidade, que é mais do que suficiente para todas as utilizações, mesmo sendo um SoC Snapdragon com arquitetura ARM.

O armazenamento está no limite que definiu, mas é suficiente para qualquer utilização que pretenda dar. Há ainda que contar com o Windows S, que é facilmente convertível para uma versão normal.

Assim, parece-nos que esta é a solução que procura e que poderá avaliar na nossa análise ao equipamento da Xiaomi.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque não está a atualizar o meu Windows 10?

Exmos Srs. Venho por este meio solicitar se possível como hei-de solucionar o meu problema que descrevo a seguir. - O meu PC - o Windows 10 64 bit, que sempre fez as Atualizações normalmente, e já há uns meses, deixou de as fazer, indicando-me o seguinte " Ocorreram alguns problemas ao transferir algumas atualizações, mas voltaremos a tentar mais tarde. Caso continue a ver esta mensagem, tente procurar informações na Web ou contactar o suporte para obter ajuda. Este código de erro pode ajudar: (0x800703e6) " " REPETIR ". Acontece que sempre que eu mando REPETIR ele volta a dizer o mesmo. Como eu não consigo nem sei resolver o erro indicado na Web, agradecia se fosse possível, que os Srs. me dissessem como hei-de pôr de novo as actualizações a funcionar corretamente no Windows 10. Grato desde já por toda a colaboração que me possam vir a prestar, envio os meus melhores cumprimentos Alberto Almeida

Resposta:

Alberto,

A Microsoft colocou no Windows as ferramentas que necessita para resolver todos os potenciais problemas que venham a surgir.

No caso da situação que descreve, existe uma potencial solução, que tem ajudado de forma muito ativa no passado.

Falamos da ferramenta de resolução de problemas, que encontra nas definições do Windows 10, e que neste sistema está acessível de forma fácil.

Assim, deve abrir a app Definições e depois escolher a opção Atualizações e segurança. Aqui dentro deve escolher o separador Resolução de problemas.

Para avançar escolha a opção Resolução de problemas adicionais e depois, na nova área, deve escolher Windows Update.

O processo de deteção é rápido e irá avaliar todas as possíveis situações que possam complicar o processo de atualização do Windows.

Após essa resolução de problemas, deverá conseguir fazer todas as atualizações que tem pendentes e até fazer depois a instalação da versão 22H2 do Windows 10.

[Respondido por Pedro Simões]

Onde consigo comprar uma GoPro sem ter problemas?

Bom Dia, Estou a pensar comprar uma GO PRO e as promoções que tem na gopro.com são bastante melhores que as das lojas fixas. O meu email prende-se mais com o fato de vir fora da Europa e provavelmente ter que pagar taxas aduaneiras, certo ? Têm noção de quanto pode ficar, isto se for retido ?! Que aconselham ? Obrigado. Cumprimentos, Miguel Moura

Resposta:

Miguel,

De facto, há diversas lojas online que a compra direta ao fabricante fica mais em conta, e acaba também por dar mais confiança no processo.

No caso da GoPro, se consultar a política de envio irá encontrar uma tabela que diz, para cada país, de onde é feito o envio, se inclui IVA e se inclui taxas de importação e alfândega. O endereço direto é este:

No caso de Portugal, o envio é feito a partir da Europa e, portanto, o preço de compra é efetivamente o preço final, com todas as taxas incluídas.

Boas compras!

[Respondido por Hugo Cura]

Estes SMS são da Google? Não os posso bloquear?

Olá! Tenho verificado que o meu telemóvel, o da minha esposa e os das minhas filhas têm enviado SMS para os números 927945244 e 915692023, de forma mais ou menos oculta, pois são números que não estão nas agendas, e os SMS não estão na aplicação de mensagens. Todos os telemóveis são Android, não têm aplicações estranhas instaladas e apenas têm permissão para ver e enviar SMS as aplicações Google, Google Play Store, Mensagens, Telefone e Iniciador. A única forma de perceber que os SMS foram enviados é através da área de cliente do operador móvel, onde aparece o registo do custo dos SMS enviados. Nem sequer consigo saber o texto que foi enviado. No www.118net.pt/Pesquisa não se encontra informação sobre estes números. Pesquisando no Google, parece haver quem indique que são SMS de verificação automática da Google, para confirmar que o telemóvel ainda nos pertence, referindo a página: https://goo.gl/LHCS9W Através do Google, também encontrei estas páginas que parecem confirmar que o Android envia mesmo SMS para confirmar o número de telefone periodicamente: https://support.google.com/mail/thread/6292047?hl=en Mas indo a https://myaccount.google.com/phone tenho a auto-verificação desligada. Indo aos Settings do telefone, Google, Data & messaging, não tenho lá nenhum número de telefone. Como não me agrada saber que há aplicações a enviar SMS furtivamente, peço a vossa ajudar para esclarecer se estes números são mesmo da Google e se tudo é normal. Telefonando para "927945244", uma gravação diz que "Não é possível ligar para o número que marcou", "It is not possible to connect to the number you just dialed", ou algo parecido. Obrigado pela ajuda Paulo Pereira

Resposta:

Paulo,

Esses números são claramente usados pela Google para validação das contas nos smartphones Android. Este é um processo automático e que ocorre de forma periódica.

São a forma da Google confirmar que um número de telefone pertence a um utilizador e está num smartphone.

Sendo algo pontual e que não envolve custos elevados (a maioria dos planos de dados atualmente têm blocos de mensagens definidos), não nos parece que isso seja um problema.

Por outro lado, e caso pretenda terminar com essa validação, deve seguir os seguintes passos:

Abra as Definições Google. Consoante o seu telemóvel: No telemóvel, abra a app Definições -> Google.

Abra uma outra app denominada Definições Google. Toque em Dados e mensagens -> Número de telefone do dispositivo. Escolha se e como pretende validar o seu número.

Reforçamos que esta validação é importante porque se indicar à Google o seu número de telefone, pode utilizá-lo para efetuar ações como:

Recuperar a sua conta se tiver problemas de início de sessão.

Manter a sua conta mais segura com a validação em dois passos.

Receber videochamadas e mensagens de pessoas com o seu número de telefone.

Decida se e como quer fazer esta validação e assim dar uma confirmação importante à Google sobre o seu Android, a troco de uma informação mínima.

[Respondido por Pedro Simões]

