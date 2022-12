Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para dezembro

E assim, como que num piscar de olhos, estamos oficialmente no mês de Natal. Esta é uma das mais esperadas alturas do ano por muitas pessoas, embora o espírito já esteja implementado em muitas casas e lojas desde novembro. O frio e as luzes convidam ao convívio com a família, onde a Netflix pode ter um papel importante de juntar as pessoas no sofá a verem conteúdos interessantes.

Desta forma, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming neste mês de dezembro de 2022.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Troll

Para impedir um ser desconhecido de destruir tudo o que vê pela frente, pai e filha precisam de superar as diferenças e recorrer ao folclore para desvendar o mistério.

Este filme Netflix estreou no dia 1 de dezembro.

Troll

Dia 2 - Scrooge: Um Conto de Natal

Numa fria véspera de Natal, o egoísta avarento Ebenezer Scrooge tem apenas uma noite para enfrentar o passado e mudar o futuro, antes que o tempo esgote.

Pode ver este filme a partir do dia 2 deste mês

Scrooge: Um Conto de Natal

Dia 2 - O Amante de Lady Chatterley

Encurralada num casamento infeliz, a aristocrata Lady Chatterley envolve-se num caso escaldante com o guarda de caça do marido, por quem se apaixona perdidamente.

Também pode ver este filme no dia 2 de dezembro.

O Amante de Lady Chatterley

Dia 2 - As Inseparáveis T2 Parte 1

Esta série apaixonante retrata um drama emocionante sobre uma amizade ao longo das décadas.

A segunda temporada desta série Netflix estreia no dia 2 de dezembro.

As Inseparáveis

Dia 7 - Too Hot To Handle T4

São solteiros e atraentes a socializar num verdadeiro paraíso por um prémio de 100 mil dólares. Mas não há bela sem senão, pois só ganham se abdicarem dos prazeres do sexo.

A quarta temporada vai estrear no dia 7 deste mês.

Too Hot To Handle

Dia 9 - As Linhas Tortas de Deus

Uma detetive privada que afirma estar a padecer de paranóia é admitida num hospital psiquiátrico, onde investiga a morte misteriosa de um outro paciente.

Este filme Netflix estreia no dia 9 de dezembro.

As Linhas Tortas de Deus

Dia 9 - O Pinóquio de Guillermo del Toro

O oscarizado realizador Guillermo del Toro reinventa a história clássica do boneco de madeira que ganhou vida neste fantástico musical de animação stop-motion.

Este filme estreia no dia 9 deste mês.

O Pinóquio de Guillermo del Toro

Dia 14 - Eu Acredito no Pai Natal

Após cinco felizes meses com Tom, Lisa fica estarrecida ao descobrir que ele é obcecado com o Natal que ela tanto odeia. Estará na altura de voltar ao espírito festivo?

Pode ver este filme a partir do dia 14 de dezembro.

Eu Acredito no Pai Natal

Dia 16 - Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades

Um aclamado jornalista e documentarista embarca numa épica viagem introspetiva para se reconciliar com o passado, o presente e a sua identidade.

Este filme vai para o ar no dia 16 deste mês.

Bardo, Falsa Crónica de umas quantas Verdades

Dia 16 - O Recruta T1

Um advogado novato na CIA entra no perigoso mundo da espionagem internacional quando uma antiga colaboradora ameaça expor segredos da agência.

A primeira temporada desta série original Netflix estreia no dia 16 deste mês.

O Recruta

Dia 21 - Emily in Paris T3

Após conseguir o trabalho de sonho em Paris, Emily Cooper, natural de Chicago. começa uma nova vida de aventuras no trabalho, na amizade e no amor.

A terceira temporada desta série Netflix vai estrear no dia 21 de dezembro.

Emily in Paris

Dia 22 - Alice in Borderland T2

Um gamer sem objetivos e os seus dois amigos dão por si numa versão paralela de Tóquio, onde são obrigados a competir em vários jogos sádicos para sobreviver.

A segunda temporada desta curiosa série original Netflix tem estreia marcada para dia 22 de dezembro.

Alice in Borderland

Dia 23 - Glass Onion: Um Mistério Knives Out

O célebre detetive Benoit Blanc viaja até à Grécia para desvendar um mistério que rodeia um multimilionário da tecnologia e o seu eclético grupo de amigos.

Pode ver este filme Netflix a partir do dia 23.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Dia 25 - Matilda de Roald Dahl: O Musical

Uma menina extraordinária decide usar a sua mente brilhante e imaginação fértil para ousar mudar a sua história... e os resultados são um verdadeiro milagre.

O filme estreia no dia 25 de dezembro.

Matilda de Roald Dahl: O Musical

Dia 25 - The Witcher: Blood Origin

Num mundo dominado pelos elfos mais de mil anos antes dos eventos de "The Witcher", sete párias unem-se numa missão contra um poderoso império.

Esta série vai estrear no dia 25.

The Witcher: Blood Origin

Dia 26 - Traição

O futuro promissor de um agente do M16 torna-se incerto após um reencontro com uma espiã russa o obrigar a refletir sobre a sua vida inteira.

Pode ver esta série Netflix a partir do dia 26 deste mês.

Traição

Dia 30 - Ruído Branco

Esta comédia foi baseada no livro com o mesmo nome e promete momentos hilariantes, mas ao mesmo tempo dramáticos.

O filme Netflix vai estrear no dia 30 de dezembro.

Ruído Branco

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?