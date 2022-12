Tesla deve anunciar uma nova fábrica de elétricos no México na próxima semana

Cada vez mais é comum vermos os carros elétricos misturados com os movidos a motor nas estradas em todo o mundo. Este é um mercado em pleno crescimento, dada também a urgência em arranjar alternativas para proteger o nosso planeta.

Desta forma, as últimas informações indicam que a Tesla deverá anunciar a construção da sua nova fábrica de elétricos no México já na próxima semana. Esta é assim uma forma de a empresa de Elon Musk conseguir aumentar a sua produção ao mesmo tempo que alarga a sua presença a nível global.

Tesla anunciará em breve a sua nova fábrica de elétricos no México

Segundo as informações avançadas pelo canal Bloomberg News nesta sexta-feira (16) a Tesla está no processo final dos seus planos para a construção de uma fábrica de montagem de veículos elétricos numa área industrial localizada no nordeste do México e poderá anunciar essa mesma fábrica já durante a próxima semana.

Os detalhes da notícia, revelados por fontes familiarizadas com o assunto, adiantam que a nova fábrica ficará localizada mais concretamente em Santa Catarina, na cidade mexicana de Monterrey, que é a capital do estado de Nuevo León.

Para já, a empresa de Elon Musk ainda estará a finalizar alguns detalhes para esta construção, sendo que as negociações envolveram a Tesla, o governo do estado e ainda o Ministério das Relações Externas do México.

De momento, ainda não há certeza sobre quais serão os modelos que a Tesla vai produzir nesta nova fábrica mexicana, nem quando é que esse mesmo fabrico vai começar. Mas as informações reforçam que o anúncio pode acontecer ao longo da próxima semana.

Anteriormente surgiram alguns rumores que indicavam que a empresa de elétricos estaria interessada em produzir no México e há a indicação de que Elon Musk já realizou uma reunião no estado com o governador de Nuevo León, Samuel Garcia, juntamente com Ken Salazar, embaixador dos EUA no país mexicano.

A Reuters tentou obter mais esclarecimentos sobre este assunto, mas até ao momento ainda não obteve resposta.