EUA tentam que a chinesa YMTC abandone o mercado dos chips de memória

A tensão entre os Estados Unidos e a China aumenta dia após dia e o impacto no setor da tecnologia tem sido uma dos mais visíveis. Como alternativa, o país chinês tem tentado subsistir através do desenvolvimento e produção dos seus próprios equipamentos.

No entanto o poder norte-americano está a condicionar fortemente este objetivo e as últimas informações indicam que o país pode estar a unir esforços para que a chinesa YMTC deixe o mercado de memórias Flash 3D NAND antes do ano de 2024.

EUA estará a forçar a saída da YMTC do mercado das memórias

Para quem ainda não conhece, a YMTC (Yangtze Memory Technologies Corporation) é uma fabricante de chips de memória que tinha a Apple como uma das suas clientes. No entanto, as recentes restrições dos EUA fizeram o acordo entre as duas ir pelo cano abaixo.

Mas existem agora novas informações que mostram que a indústria chinesa de memórias pode estar a atravessar uma fase perigosa. De acordo com a analista TrendForce, a YMTC pode correr o risco de deixar o mercado das memórias Flash 3D NAND antes de 2024.

O motivo que leva a esta conclusão é o facto de a fabricante chinesa ter agora entrado para a lista negra do Departamento do Comércio dos EUA nesta quinta-feira (15). Assim, após essa data, a entidade vai analisar e aprovar as transações individuais relacionadas com a exportação, reexportação e venda de equipamentos, tecnologia e outros componentes relacionados dos Estados Unidos para a YMTC.

Como tal, esta nova restrição vai fazer com que os produtos e o suporte técnico vindos dos EUA chegue mais dificilmente e de forma mais demorada à YMTC. Portanto, estima-se com com esta limitação, o poder e a capacidade de produção das memórias Flash 3D NAND da fabricante chinesa se torne mais fraca ao longo do tempo.

Lembramos que ainda na semana passada a YMTC anunciou a sua nova memória X3-9070 NAND com novos avanços de fabrico, a qual promete um desempenho 50% superior comparativamente à geração anterior.