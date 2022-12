As playlists do Spotify vêm em todas as formas e feitios. Existem playlists que o Spotify cria especificamente para si, tais como as "Recomendações para hoje", e existem aquelas que pode criar e partilhar, ou aceitar que partilhem consigo. Mas só porque partilharam uma playlist consigo, não significa que possa fazer alterações à mesma. Aqui entra o conceito de playlist colaborativa.

Descubra como criar e partilhar, facilmente, uma playlist colaborativa no Spotify.

Partilhar as suas playlists ou torná-las públicas não dá permissão aos seus amigos e familiares para adicionar e remover músicas. É aí que entra o elemento de colaboração. Apenas o proprietário de uma playlist pode torná-la colaborativa no Spotify. Ao fazê-lo, permite a qualquer pessoa com um link adicionar e remover músicas (bem como episódios de podcasts), e alterar a ordem. Qualquer alteração que seja feita é visível para todos, e os ícones ou nomes das pessoas aparecem ao lado das músicas que adicionaram.

O melhor desta funcionalidade é que também está disponível na versão gratuita do Spotify. No entanto, os anúncios ainda aparecem quando se utiliza a versão gratuita, e se a ouvir a partir da aplicação móvel, a sua única opção é o "Modo aleatório".

Como criar e partilhar uma playlist colaborativa no Spotify (PC)

Para criar uma playlist colaborativa através do Spotify para desktop, basta seguir estes passos:

1. Abra o Spotify no seu computador.

2. Clique em "Criar lista de reprodução" do lado esquerdo do ecrã.

3. Dê à sua nova playlist um nome, uma descrição, e uma imagem, se desejar.

4. Agora, clique no ícone dos três pontos.

5. Selecione "Convidar colaboradores".

Será copiado um link para a sua área de transferência. Para partilhar a playlist basta enviar esse link para quem quiser que tenha acesso à mesma. Qualquer pessoa com um link poderá editar a playlist. Não é necessário fazer uma nova playlist para que esta opção funcione. Pode também optar por tornar colaborativa uma playlist que já tenha criado. Para o fazer basta seguir os mesmo passos.

(Smartphone)

1. Abra aplicação no seu telemóvel.

2. Aceda à sua biblioteca no canto inferior direito.

3. Clique no "+" no canto superior direito e selecione "Lista de reprodução".

4. Com a playlist criada, tem agora duas opões: ou clica diretamente no ícone da pessoa com um "+"; ou clica no ícone dos três pontos e arrasta para baixo e clica em "Convidar colaboradores".

5. Aqui, pode escolher a opção de copiar o link ou usar uma plataforma para enviar a ligação.

Semelhante à aplicação desktop, também pode adicionar colaboradores a uma playlist existente. Vá à sua biblioteca, escolha uma playlist sua, e siga os mesmos passos.

Leia também...