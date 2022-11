Crie o cartaz do seu festival ideal com base naquilo que ouve no Spotify!

Ao longo do ano, vamos conhecendo o alinhamento de todos os festivais que os vários países vão receber e, como seria de esperar, nunca nenhum está perfeitamente adaptado a nós, pelo que alteraríamos sempre algum artista. Agora, saiba que é possível criar o seu festival ideal, baseado nas suas preferências musicais, no Spotify.

Siga para o artigo e saiba como seria o cartaz do seu festival!

Se é utilizador assíduo do Spotify, possui garantidamente um histórico de artistas, de estilos, de bandas… aliás, esse histórico permite que a plataforma de streaming de música crie listas de reprodução totalmente adaptadas às preferências de cada utilizador.

Recentemente, o Spotify começou a partilhar com cada utilizador as músicas e os podcasts que se destacaram durante o seu ano, compilando as suas preferências, de forma a que possa percecioná-las e, claro, partilhá-las com amigos e seguidores.

Embora o Wrapped 2022 não esteja ainda disponível, o website Festify entrega-lhe uma novidade um tanto interessante: o cartaz do festival ideal. Quando o público conhece os cartazes dos festivais, há sempre algum defeito a apontar. Ora, por não ser possível agradar a gregos e a troianos, é natural que os alinhamentos não encaixem como uma luva.

Pois bem, saiba que, graças a Rick Rieta e Tony Bui, pode criar o seu próprio alinhamento, o seu cartaz ideal. Para isso, basta que tenha conta no Spotify.

Saiba como criar o seu festival ideal

Chama-se Festify e é um website que reúne os artistas do Spotify mais ouvidos, criando uma linha visual, que pode ser partilhada com os amigos dos utilizadores. Apesar de estar a ter sucesso nas redes sociais agora, pode ser usado em qualquer altura, pelo que é uma forma divertida de criar o seu próprio festival.

Para usar o Festify, basta clicar aqui e, depois, clicar em LOGIN WITH SPOTIFY.

Depois de concordar que o Festify veja os dados da sua conta do Spotify, ser-lhe-á pedido que defina o período de tempo a incluir no cartaz. Pode optar por colocar as preferências do último mês (LAST MONTH), dos últimos 6 meses (LAST 6 MONTHS), ou as preferências desde o início da sua atividade (ALL TIME).

Depois de escolher o período de tempo que pretende incluir, será gerado o cartaz do festival com as suas preferências. Pode descarregá-lo, clicando em DOWNLOAD, no fundo da página.

Caso queira, pode ainda gerar cartazes para os restantes períodos de tempo, clicando no X que aparece do lado direito e seguindo os mesmos passos descritos em cima. Quando terminar e quiser sair do website, clique em LOG OUT, no canto superior direito.

Agora que tem o cartaz do seu festival ideal, pode partilhá-lo com os seus amigos, através das redes sociais ou em grupos, dando-lhes a conhecer as suas preferências de forma personalizada. Sempre que quiser, pode gerar novos cartazes atualizados.

