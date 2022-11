Spotify lança a sua app para Apple Watch com novo ar e com novas funcionalidades

O Apple Watch continua a ter uma grande predominância no segmento dos dispositivos vestíveis e a Apple alargou a sua oferta com o lançamento da versão Ultra. Assim, espera-se que esta nova máquina conquiste uma franja de utilizadores que até agora não viram no smartwatch da Apple uma proposta à altura. As empresas com apps de terceiros sabem do poder do relógio no mercado mobile e o Spotify é disso um exemplo.

O Spotify anunciou hoje uma mão cheia de atualizações, mas a mais notável para os utilizadores Apple é uma versão totalmente nova da aplicação Spotify para Apple Watch. Venham ver o que há de novo.

Hoje foi dia de muitas novidades da maior plataforma de streaming de música, o Spotify. Segundo a empresa, a nova aplicação (porque foi refrescada) apresenta uma "nova e melhorada experiência de audição" com atualizações da interface da biblioteca, navegação, podcasts, e muito mais.

A informação foi publicada num post no blogue da empresa. Dizem que chegaram novidades na app para Apple Watch, integração com Fire TV, atualizações à parceria do Spotify com a Delta, e integração com Ray-Ban Stories. Mais uma vez, para os utilizadores da Apple, a atualização do Apple Watch é o que é mais notável aqui.

As atualizações à aplicação Spotify para o Apple Watch incluem um acesso mais fácil à música e podcasts com um novo design para a interface "A sua biblioteca". A nova aplicação Apple Watch também facilita o download de música para audição offline com apenas alguns toques. O Spotify também redesenhou a interface da aplicação com obras de arte de álbuns maiores, novas animações, entre outras melhorias.

Aqui está tudo o que Spotify tem a dizer sobre a nova aplicação Apple Watch, com alguns detalhes sobre o que há de novo também para podcasts:

A partir de hoje, estamos a lançar uma nova e melhor experiência de audição para os utilizadores de Spotify no Apple Watch. Isto significa que poderá navegar e escolher mais facilmente a sua música e podcasts preferidos na A tua Biblioteca, bem como descarregar mais rapidamente a música para ouvir offline a partir do próprio relógio. Há também um novo design elegante com obras de arte maiores, animações, e um acrescento de funcionalidades - como o deslizar para gostar de uma música. É também super fácil de detetar novos episódios marcados com um ponto azul, por isso nunca perderá episódios frescos dos seus criadores favoritos.

Um dado a reter é que o post do blogue Spotify não faz qualquer menção a Spotify Hi-Fi, uma funcionalidade anunciada há mais de 600 dias. O Apple Music, entretanto, oferece reprodução sem perdas, sem custos adicionais para os assinantes, o que pode ser um ponto a favor do serviço da empresa californiana.

A nova aplicação Spotify para o Apple Watch está a ser lançada agora através da App Store. O Spotify parece estar a fazer uma implementação faseada da nova versão, pelo que pode não aparecer imediatamente na sua conta.