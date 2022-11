Estratégia primitiva em The Tribe Must Survive

Os estúdios indie alemães Walking Tree Games encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, The Tribe Must Survive.

Trata-se de um jogo de estratégia e simulação no qual o jogador terá de fazer a sua tribo sobreviver num ambiente repleto de perigos e obstáculos.

The Tribe Must Survive, é um jogo de estratégia que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Walking Tree Games e que será distribuído por Starbreeze.

Trata-se de um jogo de estratégia com uma jogabilidade city builder (criação de cidades) com algumas features roguelike e de sobrevivência.

The Tribe Must Survive decorre numa Idade da Pedra alternativa, com desafios e perigos diversos que irão dificultar a tarefa dos jogadores em fazer singrar e crescer a sua tribo primitiva.

Cada elemento da tribo possui uma personalidade própria e apresenta, segundo os responsáveis dos Walking Tree Games, uma Inteligência Artificial que tenta representar a própria individualidade de cada um. Será como se cada membro do clã, tivesse uma vontade própria e o jogador terá de saber gerir isso mesmo.

De forma a conseguir manter a tribo unida e em sintonia, os jogadores terão várias ferramentas á sua disposição que permitem influenciar os membros do clã, tais como rituais primitivos, construção de infraestruturas, upgrades e outro tipo de decisões que terão de ser tomadas.

Aliás, a tomada de decisões terá uma forte influência no decorrer do jogo, pois cada uma, terá um impacto real nos acontecimentos e na forma como a tribo evolui se mantém unida (ou não).

“The Tribe Must Survive é um jogo que automaticamente nos prende e que, ao longo da sua vida, irá permitir a inclusão de inúmeras opções inovadoras" referiu Tobias Sjögren da Starbreeze. “Estamos convictos que este jogo será fortemente apreciado, não apenas pela nossa audiência existente, mas também por um vasto conjunto de novos jogadores.”

“Com The Tribe Must Survive, queríamos criar algo de completamente novo e único,” adiantou Simon Mittrücker da Walking Tree Games. “Grande parte do jogo corresponde ao resultado de intercâmbio com a comunidade gamer que nos tem ajudado com inúmeras ideias e sugestões."

Os estúdios Walking Tree Games foram fundados em 2021 por dois amigos com mais de 23 anos de experiência acumulada, na indústria dos videojogos. Anteriormente trabalharam em projetos tão intensos e diversificados como Zombie Gunship para iOS e Dawn of Steel.

Em Fevereiro passado, foi lançada uma demo no Steam para The Tribe Must Survive e que já foi descarregada mais de 4000 vezes enquanto a versão do jogo completo já foi adicionada à wishlist de mais de 6000 jogadores.

Existe a previsão duma versão Early Access para 2023, sendo que a versão definitiva de The Tribe Must Survive deverá sair apenas em 2024.