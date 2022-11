Fitbit está a trabalhar num dispositivo “vestível” destinado à segurança das crianças

A proteção das crianças é fundamental e a tecnologia tem muito para dar nesse sentido. Um exemplo disso é Fitbit, que está a trabalhar num dispositivo “vestível” que pode mudar a forma como os mais novos encaram os seus smartphones e as suas redes sociais, garantindo, ao mesmo tempo, a sua segurança.

O nome do dispositivo é inspirado numa das séries mais vistas da Netflix, Stranger Things.

De acordo com um relatório exclusivo da Business Insider, a Fitbit e a Google estão a trabalhar num dispositivo “vestível” destinado às crianças. A novidade foi avançada por dois funcionários que estarão familiarizados com o dispositivo, batizado com o nome Project Eleven – uma referência à personagem homónima da série Stranger Things, da Netflix.

O dispositivo deverá estar equipado com funcionalidades de segurança para os pais das crianças, como ligação GPS e telefónica, por forma a ser-lhes possível localizar os mais novos. Segundo as empresas, foi concebido para “ajudar as crianças mais velhas a criar relações saudáveis com as redes sociais e com os seus telemóveis”, e incentivar a atividade física.

Embora a previsão aponte 2024 como o ano de lançamento, os funcionários revelaram que os planos estão sujeitos a alterações.

No ano passado, a Fitbit estava a trabalhar num smartphone, concebido para crianças e adultos mais velhos, que teria tido a possibilidade de ligação telefónica e uma câmara. Contudo, ficou para trás devido à fusão com a Google, e devido a questões técnicas e logísticas. Recentemente, a Meta também projetou um smartwatch assinado pelo Facebook. No entanto, foi arquivado, em junho deste ano, por razões financeiras.