Spotify anuncia funcionalidade HiFi e novidades para Portugal

O Spotify é o maior serviço streaming de música e conta com milhões de utilizadores. Seja com assinatura premium, ou não, o objetivo é sempre ouvir as melhores músicas ou outros conteúdos de áudio disponíveis. Aliás, com o confinamento, o recurso a plataformas de streaming aumentou nitidamente.

Agora, além de algumas novidades dedicadas a Portugal, o Spotify anunciou, no evento Stream On, o Spotify HiFi.

Novidades que chegam a Portugal

O Spotify está a apostar no progresso e, além de ter em vista a expansão para 80 novos mercados, pretende introduzir, nos próximos meses, os seus serviços noutras plataformas, como televisões e carros.

Numa apresentação online sobre os próximos passos a serem dados pelo serviço de streaming de música, Stream On, o Spotify anunciou, entre outras, várias novidades que chegarão, em breve, a Portugal.

Estamos no meio de uma explosão de criação [de conteúdo] áudio.

Disse Daniel Ek, fundador e presidente executivo da plataforma.

No nosso país desde 2013, os utilizadores poderão agora definir o idioma da aplicação para português de Portugal. Aliás, esta possibilidade deverá chegar aos dispositivos muito em breve.

Além disso, a parceira Anchor de podcasts do Spotify vai incluir ferramentas que permitam adicionar elementos interativos aos podcasts, como imagens e comentários, por exemplo. Assim, os criadores terão mais forma de ganhar dinheiro com os seus conteúdos.

Finalmente, o serviço de streaming de música dispõe agora de uma página de Instagram oficial, totalmente dedicada ao público português.

Spotify HiFi: Áudio com qualidade de CD

Conforme partilha o Spotify, os artistas e fãs têm vindo a revelar que a qualidade do som representa um elemento importante, na sua perspetiva. Portanto, o serviço de streaming ouviu os utilizadores e anunciou o Spotify HiFi.

A partir do final deste ano de 2021, em alguns mercados, os assinantes premium do serviço poderão atualizar a qualidade sonora dos conteúdos que vão ouvir. Ou seja, o áudio passará a estar disponível com qualidade de CD. Ainda que não seja certo, poderá implicar um aumento do custo base da assinatura premium.

Posto isto, a plataforma revelou quatro coisas que o utilizador precisa de saber sobre esta novidade:

A transmissão de música de alta qualidade é consistentemente uma das funcionalidades novas mais solicitadas pelos utilizadores. O Spotify HiFi irá fornecer música com qualidade de CD, formato áudio sem perdas para o seu dispositivo e colunas integradas Spotify Connect. Ou seja, os utilizadores poderão experimentar mais profundidade e clareza enquanto ouvem as suas faixas. O Spotify está a trabalhar com alguns dos maiores fabricantes de colunas do mundo para tornar a Spotify HiFi acessível ao maior número possível de pessoas através do Spotify Connect. O HiFi será combinado com a experiência sem interrupções, para que o utilizador possa ouvir os áudios da forma que quiser.

Em breve, o HiFi será lançado e estará disponível para os utilizadores, em mercados selecionados, para uma melhoria, há muito pedida, da qualidade do som.

Siga a playlist do Pplware no Spotify: