Smartphones dobráveis da Google, OPPO e Xiaomi terão ecrãs OLED da Samsung

Os smartphones dobráveis são um novo segmento da tecnologia que está a crescer com grande aceitação por parte de um público com mais capacidade financeira. Ainda ontem vimos a Huawei a chegar ao mercado com mais uma solução, mas tem sido a Samsung a empresa que mais se vai destacando.

Agora, os seus conhecimentos e toda a tecnologia desenvolvida em torno dos ecrãs dobráveis poderá ser aproveitada por outras empresas, como a Google, a OPPO e a Xiaomi, que já mostraram intenção de lançar os seus próprios smartphones dobráveis.

A Samsung é hoje a mais relevante fabricante associada aos smartphones com ecrãs dobráveis. Não há qualquer dúvida de que esta empresa sul-coreana é a que tem ecrãs de melhor qualidade e modelos mais bem desenvolvidos.

Contudo, a concorrência existe, principalmente, repartida entre a Motorola e a Huawei. Em breve, veremos mais empresas a entrar em força neste mercado. A Xiaomi e a OPPO são dois bons exemplos que já vieram a público falar destas pretensões, tal como a Google que também deverá ter o seu Pixel dobrável.

Samsung ao lado das empresas na produção de ecrãs OLED dobráveis

O site coreano The Elect avançou agora com a informação de que a Samsung Display está a fabricar um ecrã dobrável para a Google. Nesta informação, avança-se com um ecrã de 7,6″, aliás, o mesmo tamanho do Galaxy Z Fold2.

Além da Google, a Xiaomi e a OPPO são também referidas nesta notícia. A OPPO, que tem o seu smartphone com ecrã deslizável cada vez mais perto de chegar ao mercado, terá também encomendado à Samsung um ecrã que dobra em concha, ou seja, mais no formato dos Galaxy Z Flip. Este ecrã em concha terá 7,7 polegadas e não estará sozinho. Para a parte externa daquilo que poderá ser um OPPO Flip, a empresa encomendou também um pequeno ecrã de 1,5 a 2 polegadas.

No caso da Xiaomi, supostamente, o seu dobrável já foi visto a ser utilizado em público (imagem acima). A Samsung deverá estar então a fabricar um ecrã OLED de 8,03″ com a capacidade de dobrar. Além disso, deverá estar também a seu cargo o ecrã externo, de 6,38″.

Smartphones dobráveis da Google, OPPO e Xiaomi chegam este ano?

Aparentemente, segundo a mesma fonte, estes três smartphones vão ser lançados pelas respetivas marcas ainda este ano. Além da Google, OPPO e Xiaomi, também a Vivo poderá entrar nesta corrida. Assim, 2021 poderá ser um importante ano para este novo segmento da tecnologia móvel.

A Apple deverá estar também a trabalhar no seu iPhone dobrável, em formato de concha, contudo, a marca não se deverá precipitar e só em 2020 deveremos ver algo a chegar sob a marca da maçã.

Para já, o primeiro grande lançamento mais arrojado deverá ser mesmo o do ecrã deslizável da OPPO.