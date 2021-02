O mercado dos smartphones tem estado a mudar, com novas propostas e com novas filosofias. As maiores mudanças estão a chegar nas câmaras fotográficas, mas também nos ecrãs e na forma como estes se apresentam.

Se já conhecemos propostas de smartphones com ecrãs dobráveis, surgem agora as primeiras propostas com soluções deslizáveis. A OPPO parece estar na linha da frente com o seu OPPO X 2021, que agora surgiu pela primeira vez em vídeos na sua forma final.

OPPO X 2021 e a inovação que traz

Apesar de toda a inovação que traz, o OPPO X 2021 é ainda um smartphone que tem de chegar ao mercado. Esta proposta da OPPO tem estado a ser testada e melhorada, sendo esperada ainda durante 2021. As informações abrandaram, mas agora há muito mais a saber.

Quando foi dado a conhecer, era apenas um protótipo e uma ideia que queria revolucionar o mercado. Se até agora a grande mudança veio com os ecrãs dobráveis, a filosofia deslizável pode representar uma mudança ainda maior e com muito mais lógica.

Ecrã deslizável é a sua arma no mercado

Sem data de lançamento prevista, o OPPO X 2021 surgiu agora em 2 vídeos, onde pode ser visto em toda a sua extensão, literalmente. O grande foco vai mesmo para a sua caraterística única, o ecrã que desliza para aumentar o seu tamanho e a área de utilização.

Como pode ser visto nestes 2 vídeos, a forma de utilização é muito simples, com um único botão. Este só precisa de ser tocado para que o ecrã cresça ou diminua mediante o que o utilizador necessita. O mais curioso é que tudo acontece com a própria interface, o ColorOS, a adaptar-se a esta mudança.

Vídeos mostram que este está pronto a chegar

O interessante nesta proposta é que não existe o normal vinco que os ecrãs dobráveis tendem a ter. Ao ser uma superfície que não é esticada, tem a garantia de que este elemento se mantém intacto. Claro que a tecnologia subjacente ajuda neste ponto.

O mais importante que ressalva destes vídeos é a maturidade que o OPPO X 2021 já apresenta. Este smartphone parece pronto para chegar ao mercado e marcar uma posição. O futuro fica assim ainda mais interessante nesta área.