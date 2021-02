Chegou o Huawei Mate X2! A inovação está no novo smartphone dobrável

A Huawei foi uma das marcas que apostou seriamente nos smartphones dobráveis, como forma de inovação. Tem no seu modelo Mate Xs um dos mais novadores equipamentos com esta tecnologia, mostrando que este pode bem ser o futuro.

Como a marca não para no tempo, resolveu agora dar continuidade a este seu smartphone e apresentou o Mate X2. Este perde alguns elementos estéticos que eram só seus, mas ganha no campo da usabilidade e da inovação. Chegou o novo Huawei Mate X2 e traz muitas novidades.

O Mate X2 da Huawei é a continuação do que a marca tinha já revelado para o seu smartphone com ecrã dobrável. Este traz um conjunto de inovações, principalmente no campo do ecrã, onde a marca parece estar a apostar.

Toda a sua filosofia continua, mas há melhorias substanciais no que toca o design. Estas são imediatamente visíveis e o Mate X2 perde a zona lateral onde o ecrã anterior assentava. Agora é uma peça única, fluida e sem o espaço interior que é norma nestes equipamentos.

Como o foco aqui é sempre o ecrã, a Huawei criou uma proposta com muito espaço útil. Claro que não perde a filosofia de um smartphone e por isso tem um ecrã de 6,45 polegadas. Quando está aberto, estende-se até às 8 polegadas.

Também o mecanismo de dobra foi totalmente reinventado e não depende agora de um único ponto. Assim, e com esta melhoria, a dobra que era inevitável aparecer deixa de existir ou não é tão pronunciada. Claro que isto traz muito mais robustez ao equipamento.

O campo da fotografia não foi esquecido, ou não fosse este um smartphone Huawei. Assim, a marca garante 4 câmaras, com sensores que vão dos 50MP até aos 8MP do Super Zoom. Há também que contar com o já conhecido Kirin 9000 e 256 e 512GB de armazenamento.

Uma surpresa que a Huawei guardou para o final foi mesmo a chegada do HarmonyOS. O Mate X2 recebe esta novidade já em abril, sendo um dos primeiros a ter acesso. Está assim apresentado o novo Huawei Mate X2, que por agora está apenas disponível na China. Muito em breve vamos poder ver esta novidade no resto dos mercados.