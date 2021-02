Guerra entre Plantas e Zombies vai chegar à Switch

A PopCap Vancouver, um estúdio pertencente à Electronic Arts, revelou recentemente que o conflito mais louco de todos vai chegar em breve à Nintendo Switch. Trata-se de Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition.

Venham saber novidades sobre esta estreia na consola da Nintendo.

O conflito armado mais tresloucado do planeta encontra-se prestes a chegar à Nintendo Switch. Isto porque, em comunicado oficinal recente, a PopCap Vancouver revelou que Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition se encontra a caminho da consola da Nintendo.

Podem ver de seguida o trailer que acompanhou o anúncio e que mostra como a loucura vai invadir a Switch.

A Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition

Já com mais de 10 anos de existência, a saga de Plants vs. Zombies já é uma série de referência no mundo dos videojogos.

A loucura relacionada com a ideia de termos aliens a lutar contra plantas, aliada a uma grande simplicidade de processos e a um luxuriante conjunto de efeitos visuais, faz destes jogos, uma delicia para quem queira desfrutar de um shooter sem complexos ou grande exigência.

Em breve, muito breve, os jogadores de Nintendo Switch também vão se poder juntar às hostilidades deste jogo de guerra insanamente despropositado.

Com novos jogadores na Neighborville, uma região suburbana onde o confronto entre a flora e mortos-vivos está sempre a florescer, Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition dará aos jogadores a oportunidade de desbloquear todos os personagens e conteúdos Standard Editions de PlayStation, Xbox e PC, bem como conteúdos pós-lançamento, diretamente através de jogo offline ou online.

Em Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition, os jogadores irão enfrentar missões completamente fora do comum e onde o bom humor estará sempre presente, e nas quais irão encontrar alguns dos mais estranhos chefes para derrotar.

Além disso, os jogadores terão acesso a 23 personagens totalmente personalizáveis, incluindo uma Team Play para cada fação, e todos os itens cosméticos alguma vez lançados – todos disponíveis como desbloqueáveis no jogo, sem qualquer loja ou moeda premium. Os jogadores podem jogar offline, festejar com até três amigos ou mergulhar num multiplayer 8v8 – destruindo adversários, detonando bombas de gnomo e saltando em pingos cor-de-rosa usando controlos de movimento para apontar, com uma gama completa de configurações para personalizar de acordo com a preferência dos jogadores.

“Estamos entusiasmados por trazer à Nintendo Switch, pela primeira vez, os personagens preferidos de Plants vs. Zombies, dando aos jogadores a possibilidade de jogar nas suas casas ou em viagem, como quiserem“, comentou Melvin Teo, Produtor na PopCap Vancouver. “Os controlos de movimento da Switch permitem-nos experimentar um novo visual de Neighborville, e com o jogo acoplado e portátil, temos a capacidade de dar vida ao jogo e às suas personagens de formas que antes não eram possíveis“.

Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition chega à Nintendo Switch a 19 de março.