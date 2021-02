É o fim do “Faceblock”? Facebook vai levantar bloqueio na Austrália

As redes sociais, em especial o Facebook, têm hoje um enorme poder nos países! Pode parecer estranha tal afirmação, mas o monopólio é gigante e não há assim tanta legislação como se pensa para tentar limitar determinadas ações.

Recentemente o Facebook disse não à nova lei australiana… mas o bloqueio vai ser levantado.

Governo Australiano e Facebook chegaram a acordo…

O Governo da Austrália disse hoje que o Facebook aceitou levantar o bloqueio aos utilizadores do país, depois de chegar a um acordo em relação à legislação para compensar as empresas de comunicação social australianas, revela a Lusa.

Também o Facebook, através de um comunicado, referiu que chegou a um acordo para alterar uma proposta de legislação com o objetivo de obrigar Facebook e Google a pagar pelos conteúdos jornalísticos divulgados.

De relembrar que, basicamente, a Austrália pretendia que os lucros obtidos pelas grandes empresas difusoras de conteúdo noticioso através de notícias criadas por jornalistas do país fosse, com eles, distribuído.

O bloqueio por parte do Facebook, iniciado em 18 de fevereiro, foi uma reação à proposta de lei aprovada na véspera pela Câmara dos Representantes da Austrália.

A indignação pública em relação ao bloqueio do Facebook foi notória, até porque foi cortado o acesso, pelo menos de forma temporária, a informações sobre a pandemia da COVID-19, aos serviços de saúde e aos serviços de emergência.

Os títulos dos jornais australianos chamaram mesmo ao caso “Faceblock“, numa alusão ao bloqueio e qualificaram a rede como “antissocial”. A proposta do executivo australiano vai ter ainda de ser aprovada pelo Senado, que deverá debater já hoje as alterações. O Facebook tinha defendido anteriormente que a proposta legislativa australiana “confunde as relações entre a plataforma [digital] e as publicações que utilizam a rede”.

Entretanto, a Google fechou acordos de licenciamento de conteúdos com grandes empresas de comunicação social da Austrália sob o modelo News Showcase.

